Komedija zmešnjav: za koga je glasoval Andrej Stare?

Andrej Stare je predstavnik Slovenije, ki oddaja glasovnice pri glasovanju za najboljšega nogometaša leta. "Leta so me možje pri France Footballu prosili. Veste, takrat je bila Slovenija nogometno povsem nepopisan list," nam je v pogovoru povedal Stare. Foto: Vid Ponikvar

Kdo tukaj laže? Po objavi rezultatov glasovanje za najboljšega nogometaša leta je kar nekaj prahu dvignila glasovnica iz Slovenije, ki jo je izpolnil novinar RTV Slovenija Andrej Stare. Med najboljših pet namreč ni uvrstil zmagovalca Lionela Messija, sicer dobitnika zlate žoge. Vse skupaj bi se hitro pozabilo, če se ne bi legendarni komentator znašel v krogu nasprotujočih si trditev. Staretove besede o napaki in popravku je na laž postavil France Football. In kaj na vse po prespani noči pravi glasovalec?

Zlata žoga je še šestič pristala v rokah Argentinca Lionela Messija. Nagrado je prejel v ponedeljek, nato pa se je začel slovenski tretji polčas. Spomnimo, v torek je v pogovoru za STA znani slovenski športni komentator in novinar dejal, da je v resnici na tretje mesto postavil poznejšega zmagovalca Messija in da je o tej napaki tudi že obvestil revijo France Football, ki podeljuje zlate žoge.

"Vodji oddelka za zlato žogo pri France Footballu sem že sporočil, da se je zgodila napaka. Na tretje mesto sem postavil Lionela Messija, ne Hazarda," je še v torek trdil Stare.

Glasovnica Andreja Stareta: 1. Kylian Mbappe

2. Cristiano Ronaldo

3. Eden Hazard

4. Robert Lewandowski

5. Virgil van Dijk

France Football: Vse skupaj večkrat temeljito preverimo

Pri Ekipi in Večeru so po informacijah iz prve roke doktorja le dan pozneje postavili na laž. "Gospod Stare je dejansko glasoval v vrstnem redu Mbappe, Ronaldo, Hazard, Lewandowski, van Dijk. Glasovanje gospoda Stareta, kakor smo ga objavili, je točno. Ni napake, to absolutno zanikamo. Že tako ali tako zadeve večkrat temeljito preverimo, ob vašem povpraševanju smo preverili še enkrat," so odgovor objavili pri Večeru. Podobno tudi pri Ekipi.

Doktor med športnimi komentatorji je na svoji glasovnici ''pozabil" na Lionela Messia. Foto: Reuters

Stare je v včerajšnjem pogovoru tudi dejal, da je domnevno napako poskušal rešiti z elektronsko pošto, a tudi to so organizatorji podeljevanja zlate žoge zanikali. "Gospod Stare nas ni obvestil o ničemer. Sploh ni stopil v stik z nami," so pri reviji France Football potrdili Ekipi in ji tudi pokazali Staretovo elektronsko pošto, ki dokazuje, da o Messiju ni ne duha ne sluha.

Kaj na vse skupaj poreče Stare? Gospoda Stareta smo po objavi v slovenskih medijih, ki namigujejo na to, da so njegove besede neresnične, poklicali. Kaj nam je povedal? "Zame je zadeva končana. Koga sem dal na seznam, je povsem moja stvar. Dejstvo je, da je med glasujočimi tudi veliko navijačev, ki niso vedno povsem objektivni. Me pa veseli, da se v Sloveniji toliko govori o nogometu," je bil kratek in jedrnat Stare. Na vprašanje o tem, ali bi moral biti na tretje mestu res Messi, nismo dobili odgovora. "Kot sem rekel, to je za mano. Že dva dni se pogovarjamo o tem, ne bom se z vsakim pogovarjal, kaj in kako. Zadevo sem končal," je dodal.

Izidi glasovanja za zlato žogo 2019 (najboljših deset):

Za nagrado zlata žoga glasujejo novinarji z vsega sveta. Letos se je glasovanja udeležilo 176 predstavnikov medijev, zanimivo pa je, da le devet od teh Messija ni uvrstilo med pet najboljših. Gre za novinarje iz Butana, s Cipra, iz Slonokoščene obale, Kameruna, Salvadorja, Gvatemale, Združenih arabskih emiratov, Hrvaške in s Šrilanke. Prav zadnja je najbolj izstopala z izborom. Njen novinar je na prvo mesto postavil člana Liverpoola Trenta Alexandra-Arnolda, na drugo še enega člana evropskih prvakov Pierra-Emericka Aubameyanga, na tretje Antoina Griezmanna, na četrto in peto pa Roberta Lewandowskega in vratarja Marca-Andreja ter Stegna.

