Koliko časa bo Messi še vztrajal v reprezentančnem dresu?

"Ne vem," je odgovoril sedemkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega na svetu za argentinski športni časnik Ole, ko so ga vprašali, ali bo zaigral na Copi Americi 2024 in na mundialu 2026. Svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki se zdi "daleč stran", je dodal Messi.

"Rad igram nogomet, in dokler bom v redu, v formi in se še vedno zabaval, bom to počel," je Messija za časnik Ole še navajala nemška tiskovna agencija dpa.

"Veliko je odvisno od tega, kako se bo razvijala moja kariera, kaj bom počel, od marsičesa," je izjavil prvi zvezdnik gavčev.

Petintridesetletnik je izjemno uspešno kariero decembra kronal z naslovom svetovnega prvaka v Katarju. Milijoni navijačev so slavili ekipo sinjemodrih ob vrnitvi v Argentino.

"Ostal bom še malo, moraš uživati," je dejal Messi.

Messi medtem upa, da bo selektor Lionel Scaloni, ki je trenutno v pogajanjih z argentinsko nogometno zvezo, nadaljeval delo na selektorskem stolčku. "Je zelo pomembna oseba za reprezentanco in nadaljevanje tega razvojnega procesa bi bilo spektakularno," je še menil Messi.

