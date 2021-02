Ko ugasnejo luči: sanje afganistanskega dečka so postale nočna mora

Murtaza Ahmadi, afganistanski deček z dresom Lionela Messija iz plastičnih vrečk, je leta 2016 postal spletna senzacija in izpolnil sanje. Spoznal je svojega velikega junaka. Pravljici za lahko noč pa je sledila nočna mora. Po srečanju z najbolj plačanim nogometašem na svetu se je namesto na bolje njegovo življenje v najrevnejši državi na svetu spremenilo v agonijo. Kaj vse se je dogajalo pred in kaj po večeru, ki je petletniku iz Afganistana življenje obrnilo na glavo? Na žalost ne v pravo smer.

Verjetno ni veliko prisrčnejših, z nogometom povezanih prizorov od tistih iz decembra leta 2016, ko je šestletni afganistanski deček Murtaza Ahmadi spoznal Lionela Messija. Pred prijateljsko tekmo med Al Ahlijem Savdske Arabije in Barcelono v Dohi, kjer so katalonski nogometni zvezdniki sredi sezone izpolnjevali sponzorske obveznosti do svojih bogatih katarskih poslovnih partnerjev, je simpatični deček na igrišče prišel v družbi Messija.

Argentinskega nogometnega zvezdnika se je pred prihodom na igrišče oklepal kot koala drevesa in naslednjih nekaj minut ni umaknil pogleda z njega. Marsikomu se je srce stopilo nekaj minut pozneje, ko od navdušenja ni želel z igrišča, tako da ga je ob avt črto v smehu odnesel kar sodnik.

Afganistanski deček, ki je zaljubljen v Messija, se je še drugič v enem letu znašel v središču pozornosti svetovne javnosti. Prvič se je zgodilo v začetku leta, ko je zaslovel. Fotografije, na katerih je poziral v doma izdelanem dresu v argentinskih barvah, s številko in imenom svojega idola, so v začetku leta 2016 postale velik spletni hit.

Novice o malem Messiju so preplavljale ves svet, o njem so poročali tudi številni najpomembnejši svetovni mediji, potem pa so pozornost, kot je to, danes bolj kot kadarkoli, v navadi, hitro usmerili k drugim zgodbam, novicam, akterjem …

Afganistan. Najbolj krvava država na svetu.

Kaj se je pred in po tem dogajalo s simpatičnim Murtazo? Da bi bolje razumeli njegovo zgodbo, poglejmo, od kod prihaja. 32-milijonski Afganistan, ki leži v srednji in južni Aziji, meji pa na Iran, Kitajsko, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, je že stoletja prizorišče krvavih spopadov velesil za globalni vpliv.

Talibanski vojaki pripravljajo orožje ob mošeji v vasi Panjšir severno od Kabula, oktober 1996. Foto: Reuters

Prej sta na tem območju stoletje moči merila britanski in ruski imperij, najbolj pa je na zdajšnjo sliko Afganistana vplivala Sovjetska zveza, ki je na tem prostoru že dlje časa videla svoje interese, okupirala državo in ji vsilila komunistični režim. Američani so na drugi strani ob podpori Pakistana in Savdske Arabije postavili mudžahedinsko gibanje, nastavek poznejših vladarjev države talibanov. V desetletju oboroženih spopadov obeh strani, ki so trajali med letoma 1979 in 1989, je umrlo vsaj pol milijona, po nekaterih podatkih pa kar dva milijona civilistov.

Po umiku Sovjetov leta 1989 in skorajšnjem padcu njihovega režima so oblast prevzeli mudžahedini. Sledila je dolgotrajna državljanska vojna, ki traja še danes. Vmes so bili od leta 1996 do leta 2001 na oblasti talibani, po invaziji takrat novoizvoljenega ameriškega predsednika Georgea W. Busha leta 2001 in porazu talibanov pa so državo v roke spet dobile afganistanske oblasti, toda še zdaleč ne povsod. Trenutno kar dve tretjini države obvladujejo talibani, ki so lani podpisali mirovni sporazum z ZDA in vlado v Kabulu. Takratni predsednik ZDA Donald Trump je iz Afganistana umaknil skoraj polovico od 4.500 ameriških vojakov, ki so bili tam.

Ljudje opazujejo ostanke po samomorilskem bombnem napadu v Kabulu, november 2017. Foto: Reuters

Afganistan se je medtem znašel na dnu. Od leta 2001 je v državi ob številnih vojakih umrlo več kot 31 tisoč civilistov. Samo v letu 2020 je življenje izgubilo 1.500 nedolžnih ljudi. Še nekajkrat toliko je bilo ranjenih, pomoč pa so iskali v podhranjeni državi, v kateri ni zdravstvenega sistema, infrastruktura je katastrofalna, zelo pa seveda trpi tudi gospodarstvo, ki ga skoraj ni.

Afganistan je danes ena od najbolj revnih držav, že vrsto let pa je pri vrhu lestvice najnevarnejših držav na svetu. V zadnjih dveh letih je tudi uradno najbolj nevarna. Na lestvici svetovnega indeksa miru je v letih 2019 in 2020 končala na zadnjem, 163. mestu.

Murtaza Ahmadi. Deček s plastičnim dresom.

V Afganistanu se je leta 2010, približno v času, ko smo v Sloveniji slavili Samirja Handanovića, Roberta Korena, Milivoja Novakovića in preostale, v skromni družini šiitskih Hazarjev v mirni provinci Ghazni na vzhodu države rodil Murtaza. Čeprav družini ni bilo lahko, je bil vesel otrok in se je hitro zaljubil v nogomet, z njim pa tudi v Messija. Leta 2014 je lahko prek televizijskega zaslona videl, kako trpi po bolečem porazu v finalu svetovnega prvenstva 2014 proti Nemčiji, že leto in pol pozneje pa je začel pisati pravljico, na koncu katere je slovitega Argentinca tudi v živo spoznal.

Murtaza Ahmadi je prejel dva Messijeva dresa. Enega v barvah Barcelone, drugega pa barvah Argentine. Foto: Guliverimage

Januarja 2016 se je malemu Murtazi življenje začelo obračati na glavo. Njegov starejši brat ga je, vedoč za njegovo obsedenost z Argentincem, presenetil z Messijevim dresom, ki ga je izdelal sam. Plastične vrečke je obarval v argentinske barve, s flomastrom na eni strani napisal Murtaza, na drugi pa ob številki 10 Messi in ga ujel v objektiv.

Fotografijo je potem objavil na Facebooku, tam pa je postala viralna in je dosegla ves svet. Francoska tiskovna agencija jo je celo izbrala za fotografijo leta, o malem afganistanskem Messiju so poročali vsi svetovni mediji, na uho pa je prišla tudi Messiju.

Kako je fotografija postala viralna?

Fotografija, ki je zaokrožila po spletu. Foto: Twitter Hamayun, ki je Murtazi tudi izdelal dres in ga fotografiral, potem jo je na Twitterju 13. januarja 2016 delil uporabnik @illMindOfRobin in ob njej zapisal: "Messi v Duhoku, v Iraku."



Fotografija je že v nekaj urah zbrala več tisoč delitev in zakrožila po spletu. O majhnem velikem oboževalcu Messija s plastičnim dresom so hitro začeli govoriti vsi po državi, ekipa televizijske hiše Kurdistan 24 je v Duhoku celo posnela prispevek o dečku, ki je slišal na ime Homid.



Tudi on je



Javil se jim je Azim Ahmadi in trdil, da je dečkov stric. Izkazalo se je, da je res, uporabnik Twitterja, ki je trdil, da je bila fotografija posneta v Duhoku, pa je priznal, da se je zlagal. Želel je narediti malo reklame mestu, iz katerega prihajajo njegovi starši.



Fotografijo je na Facebook naložil dečkov starejši brat, ki je Murtazi tudi izdelal dres in ga fotografiral, potem jo je na Twitterju 13. januarja 2016 delil uporabnikin ob njej zapisal: "Messi v Duhoku, v Iraku."Fotografija je že v nekaj urah zbrala več tisoč delitev in zakrožila po spletu. O majhnem velikem oboževalcu Messija s plastičnim dresom so hitro začeli govoriti vsi po državi, ekipa televizijske hiše Kurdistan 24 je v Duhoku celo posnela prispevek o dečku, ki je slišal na imeTudi on je pred kamerami poziral v Messijevem dresu in trdil, da je on deček s fotografije, ki je postala viralna. Res mu je bil podoben, a pri BBC so o tem podvomili in hitro ugotovili, da so imeli prav.Javil se jim jein trdil, da je dečkov stric. Izkazalo se je, da je res, uporabnik Twitterja, ki je trdil, da je bila fotografija posneta v Duhoku, pa je priznal, da se je zlagal. Želel je narediti malo reklame mestu, iz katerega prihajajo njegovi starši. Murtazo so potem našli v Ghazni na vzhodu Afganistana, potrkali so na njegova vrata, pozneje pa se je tam pojavilo še na desetine novinarskih ekip z vseh koncev sveta …

Lionel Messi, slava in težave

Messijev tabor je navezal stik z Unicefom, eden od njegovih glavnih ambasadorjev je prav argentinski zvezdnik, in za Murtaza poslal dva paketa. V enem je bila žoga, v drugem pa dva dresa z Messijevim podpisom in posvetilom za afganistanskega dečka. "Z ljubeznijo, Leo," je zapisal sloviti prvi obraz zgodovine Barcelone.

Takole je z Messijevim podarjenim dresom v začetku februarja 2016 poziral pred poslopjem Unicefa v Kabulu. Foto: Guliverimage

"Zelo je bil vesel. Bil je navdušen. Ko je oblekel res, je bil ves iz sebe. Rekel je, da ima rad Messija, potem pa pokazal na napis in veselo dodal, da ima tudi Messi rad njega. Bil je zelo prisrčen, kot rojen za poziranje pred kamerami," je izkušnjo z Murtazo za britanski BBC opisala Denise Shepard-Johnson, zaposlena v Unicefovi izpostavi v Kabulu, kjer je mali Messi prevzel darilo svojega idola. "Messi je kralj," je ob tem povedal Murtaza.

"Mislili smo, da nas bo Messi spravil od tu, ampak poslal je le dve majici in žogo," pa je ugotovil Murtazov oče Arif Ahmadi in potožil, da njegova družina od Messija ni dobila prav veliko. Drugače so mislili njegovi rojaki. "Afganistansko gospodarstvo temelji na donacijah. Vsakdo, ki pride v stik s tujci, upa na pomoč. Ko je ljudem prišlo na uho, da je do nas prišel Messi, so seveda mislili, da je poslal milijone," je za ameriški Bleacher Report, ki je družino Ahmadi obiskal lani, povedal dečkov stric Azim.

Decembra 2016 je spoznal svojega idola. Foto: Guliverimage Ljudje so bili sumničavi, bilo je tudi nekaj groženj z ugrabitvijo in družina Ahmadi se je seveda zbala za svojo varnost. Tudi zaradi talibanov, ki so bili odkriti nasprotniki športa. V obdobju njihove vladavine je bil nacionalni stadion v Kabulu prostor za kamenjanje in usmrtitve. Oče je prodal avto in z družino prebežal v Pakistan, kjer so prosili za azil, ki pa ga niso dobili. Ko je zmanjkalo denarja, so se morali vrniti.

"Messi, rad te imam. Upam, da me boš povabil k sebi in se bova spoznala," je maja 2016 ob obisku ekipe BBC povedal Murtaza. Za izpolnitev njegove želje so si medtem začeli prizadevati številni. Afganistanska nogometna zveza je poskušala navezati stike z Barcelono, ampak je naletela na gluha ušesa. Malo pozneje se je prek Unicefa oglasil kar Messi in dejal, da bi rad spoznal svojega gorečega oboževalca. Ni pa vedel, kdaj in kje.

Potem so se konec leta odzvale katarske oblasti, ki jih ob Unicefu najdemo na majicah Barcelone, in Murtazo povabile na prijateljsko tekmo Barcelone v Dohi. Murtaza je vabilo seveda z veseljem sprejel.

"Messi je bil zelo prijazen, pobožal me je po glavi," je po večeru v Dohi, ki ga nikoli ne bo pozabil, navdušeno razlagal. Njegova družina je bila prepričana, da so Murtazove katarske minute slave odprle vrata v boljši svet, pa ni bilo tako, ampak nasprotno. Družini Ahmadi so prinesle agonijo.

Poziranje z ekipo Barcelone pred začetkom prijateljske tekme proti Al Ahliju v Dohi Foto: Guliverimage

Petletna agonija dečkove družine

"Mislili smo, da nam bo Messi pomagal, ampak razen res lepe izkušnje za Murtaza nismo dobili prav nič," je v pogovoru za Bleacher Report potožil Murtazov oče Arif. "Odkar je Murtaza zaslovel, je za nas življenje nočna mora. Ne samo zaradi talibanov, tudi sicer. Ljudje mislijo, da imamo ogromno denarja. Grozili so nam. Ponoči so okoli hiše hodili sumljivi ljudje," je ob obisku istega medija povedala mama afganistanskega dečka Shafiqa Ahmadi.

Iz Katarja so se Ahmadijevi vrnili domov, kjer jim težav ni več povzročala samo okolica, ampak tudi zunanji sovražniki. Do takrat razmeroma mirno pokrajino Ghazni so konec leta 2018 napadli talibani. Ahmadijevi, pripadniki šiitskih Hazarjev, ki so pogosto tarča sunitskih skrajnih skupin, so se zbali za svoja življenja in čez noč prebežali k sorodnikom v Kabul, kjer so še danes. V naglici so s seboj vzeli samo nujne življenjske potrebščine. Messijeva dresa in žogo so pozabili.

V naročju mame Shafiqe Ahmadi. Foto: Guliverimage

"Pogrešam Messija," je Murtaza konec leta 2018 povedal ob obisku novinarja AFP v Kabulu, kjer z mamo in bratom živi pri stricu. Oče se je zatem vrnil v Ghazni, videli se niso že več kot leto dni.

"Ko bom spet srečal Messija, ga bom pozdravil, on pa mi bo rekel hvala in me potrepljal po glavi. Potem bom šel z njim na igrišče, on bo igral, jaz ga bom pa gledal," je takrat osemletni afganistanski deček še dejal ob obisku francoske tiskovne agencije. "Želim si dobiti nazaj njegov dres. Želim ga obleči in igrati nogomet. Zdaj ga ne morem," je dodal Murtaza, ki zaradi varnosti ne hodi v šolo in ne zahaja na igrišča, kjer se žogajo njegovi vrstniki.

Marsikaj v njegovem življenju se je v zadnjih letih spremenilo, a nekaj zagotovo ne. Še vedno obožuje najboljšega strelca v zgodovini Barcelone. "Rekel mi je, da ima Messija raje od mene," je mama Shafiqa lani dejala pred kamerami Bleacher Reporta. "Messija," je z odgovorom na vprašanje, koga ima raje, zvezdnika Barcelone ali njo, malo za tem nasmejal Murtaza, ki še vedno živi daleč od očeta, v Kabulu.

Medtem pa njegova mama še naprej upa, da bo slava njenemu sinu ob vseh težavah, ki jih je družini Ahmadi nakopala, prinesla tudi boljše življenje. "Pomagajte nam," je povedala tudi ob svojem zadnjem nastopu pred kamerami. Ob tem se je z grozo v očeh vprašala, kaj bo, če bo Joe Biden, novoizvoljeni predsednik ZDA, te imajo v Afganistanu zdaj 2.500 vojakov, nadaljeval umik in bo nadzor talibanov nad državo še večji.

Murtaza je zdaj v Kabulu. Nogomet lahko igra le pred hišo. Foto: Guliverimage

Zgodba afganistanskega dečka je zgodba o sanjah, ki so postale nočna mora, a če vprašate njega, bi jo takoj ponovil. Na vprašanje, ali bi, če bi lahko zavrtel čas nazaj, še enkrat oblekel Messijev dres iz plastičnih vrečk, je odgovoril kot iz topa.

"Seveda, saj imam Messija rad," je z iskricami v očeh danes izstrelil desetletni Murtaza, ki še vedno verjame, da bo nekoč tako uspešen nogometaš kot Messi. Preden Argentinca začnete obsojati, pomislite na to, da je po svetu več milijonov otrok, podobnih Murtazi. Ali pa se spomnite na to, da nekaterim od njih vrata v boljši svet zapiramo tudi pri nas.