Belgijec popeljal Chelsea v finale SP

Nogometaši Palmeirasa in Chelseaja so finalisti klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Brazilci, sicer južnoameriški prvaki, so v torkovem prvem polfinalu premagali afriškega prvaka Al Ahli iz Egipta z 2:0 (1:0), evropski prvak Chelsea pa je danes odpravil azijskega prvaka Al Hilal z 1:0 (1:0).

Brazilci so bili v prvem polčasu boljši tekmec, povedli pa so v 39. minuti, ko je zadel Raphael Veiga. Slednji je v 49. minuti na sredini igrišča žogo na kratko oddal na desno stran proti Duduju, ta pa je povlekel v kazenski prostor in nato žogo z močnim strelom poslal pod prečko za 2:0.

Navijači Al Ahlija so v polfinalu SP videli poraz ljubljencev. Foto: Reuters

V 72. minuti so zadeli tudi Egipčani, a so sodniki dosodili prepovedan položaj. V še hujših težavah so se znašli v 81. minuti, ko je rdeči karton prejel Ajman Ašraf, saj jim z igralcem manj ni uspelo ogroziti zmage desetkratnih brazilskih in trikratnih južnoameriških prvakov. V sodniškem dodatku so sicer sprožili še dva nevarna strela, a je ostalo pri 2:0.

Chelsea za svetovno krono proti Palmeirasu

Chelsea, ki je zaradi covida-19 brez glavnega trenerja Thomasa Tuchela, je v drugem polfinalu povedel v 32. minuti z golom Romeluja Lukakuja. Ta se je izkazal za zmagovitega, čeprav je bila tekma nepričakovano precej izenačena, obenem pa so imeli tudi azijski prvaki nekaj priložnosti za izenačenje.

Romelu Lukaku je odločil zmagovalca z zadetkom v 32. minuti. Foto: Reuters

V sredo je bila na sporedu še tekma za peto mesto med mehiškim Monterreyem in domačim klubom Al Jazira, dobil jo je prvi s 3:1. Zayed Sultan z avtogolom, Rogelio Funes Mori in Cesar Montes so bili strelci za mehiško zasedbo, Bruno pa je zadel za Al Jaziro.

Finale bo v soboto ob 17.30, tekma za tretje mesto pa tri ure in pol prej.