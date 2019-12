Liverpoolčani stežka preskočili trdožive Mehičane, v finalu jih čaka Flamengo

V finalu nogometnega klubskega svetovnega prvenstva, ki ga v teh dneh gosti Doha, se bosta pomerila evropski in južnoameriški prvak, Liverpool in Flamengo. Angleži so v polfinalu s težavo preskočili mehiški Monterrey. Prvaka Srednje in Severne Amerike so premagali z 2:1, odločilni gol pa dosegli šele v izdihljajih tekme. Južnoameriški prvak iz Brazilije pa je v polfinalu s 3:1 premagal azijskega prvaka, Al-Hilal iz Savdske Arabije.

V drugem polfinalu je že po 14. minutah tekme na semaforju pisalo 1:1. Evropski prvaki so povedli v 12. minuti, ko je Mohamed Salah z lepo podajo v prazen prostor našel Nabyja Keitaja, a so se Mehičani hitro vrnili v igro, v 14. minuti je za izenačenje poskrbel Rogelio Funes. 1:1 je bil tudi izid prvega polčasa. Šele v izdihljajih tekme je prišlo do spremembe izida. za veselje navijačev Liverpoola pa je z odločilnim golom poskrbel Roberto Firminho

Flamengo je v torek po tem, ko je po prvem polčasu tekme z Al-Hilalom zaostajal z 0:1, pripravil preobrat in si z zmago s 3:1 zagotovil nastop v velikem finalu.



Nogometaši Flamenga so v polfinalu s 3:1 premagali savdijski Al-Hilal. Foto: Reuters

Južnoameriški prvak in evropski prvak sta, tako kot je to že v navadi, svoje nastope začela šele v polfinalu, preostali klubi so se morali prebijati skozi kroge. Tudi azijski Al Hilal, ki je pred spopadom s Flamengom v četrtfinalu z 1:0 odpravil afriške prvake, nogometaše Esperance de Tunisa iz, kakopak, Tunizije.

Mehiški Monterrey se je izkazal za trdovratnega nasprotnika, v četrtfinalu je s 3:2 odpravil domačina, Al-Sadd, ki ga s klopi vodi sloviti nekdanji španski nogometaš in legenda Barcelone Xavi Hernandez. Ta je potem danes izgubil tudi obračun za peto mesto proti Esperance de Tunisu, Tunizijci so zmagali s 6:2, in tako neslavno končal z nastopi na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu, ki je 16. po vrsti.

Rekorderji so Madridčani

Rekorderji tega tekmovanja so nogometaši Real Madrida, ki so zmagali štirikrat, tudi lani. S tremi naslovi klubskega svetovnega prvaka sledi Barcelona, dvakrat pa je bil najboljši brazilski Corinthians. Po en naslov so osvojili brazilska Sao Paulo in Internacional, Milan, Manchester United, milanski Inter in münchenski Bayern.

Svetovno klubsko prvenstvo 2019, Doha:

1. krog:

2. krog:

Za 5. mesto:

Polfinale:

