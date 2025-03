Klubsko SP: Chelsea čaka novega tekmeca

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je tri mesece pred začetkom klubskega svetovnega prvenstva izključila mehiškega predstavnika Leon, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zdaj za poletni turnir (14. 6. do 13. 7.) išče novega udeleženca, ki bo dopolnil zasedbo na turnirju, na katerem bo nastopilo 32 moštev s celega sveta.

Fifa je Leon izključila s tekmovanja, saj ima klub enakega lastnika kot drugi mehiški predstavnik Pachuca, na ta način pa kluba nista v skladu s pravili o konkurenci. Kdo bo nadomestil Leon, bo Fifa sporočila naknadno.

"Po preučitvi vseh dokazov smo na prizivni komisiji Fife prišli do sklepa, da Leon in Pachuca ne izpolnjujeta kriterija o lastništvu kluba," so zapisali pri Fifi.

Leon je bil za klubsko SP izžreban v skupino D in naj bi 16. junija v Atlanti igral uvodno tekmo s Chelseajem.

