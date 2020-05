Klopp odgovoril na vprašanje: Messi ali Ronaldo?

''Zame je Messi najboljši, a tudi Ronaldu se ne morem načuditi,'' je v pogovoru prek kanala na YouTubu povedal nemški strokovnjak in tem razveselil pristaše Argentinca.

''Igrali smo že proti obema in ugotovili, da se proti njima ne da igrati obrambe. Nemogoče ju je ustaviti. Če bi si zamislil idealnega nogometaša, bi bil visok kot Ronaldo. Tudi skočil bi tako visoko kot on in tekel hitro kot on. Dodatno vrednost mu daje njegov odnos do tega športa, ki je popoln. Je pravi profesionalec, boljšega v tem pogledu ni,'' je popihal na dušo Portugalcu, a vseeno dodal, da mu je nekoliko bolj pri srcu Messi.

''Ko igra, je vse videti zelo preprosto in lahkotno, zato ga imam nekoliko raje, a tudi Ronaldo je izjemen nogometaš,'' je še sklenil Klopp.

Ronaldo in Messi sta v zadnjem desetletju pobrala vse individualne nagrade. V zadnjih 12 letih sta kar enajstkrat osvojila zlato žogo, v letu 2018 pa je glasovalce najbolj navdušil hrvaški zvezdnik Luka Modrić.

Najboljših za leto 2020 pod okriljem Fife ne bo Fifa v tej sezoni ne bo podelila priznanja za najboljšega, poroča španska Marca. Prireditev, ki bi morala biti septembra v Milanu je zaradi pandemije koronavirusa odpovedana. Malce še čakajo pri francoski reviji. France Football, ki podeljuje zlato žogo za najboljšega uradno zadeve še ni odpovedala. Nagrado brez premora podeljuje že vse od leta 1956.

