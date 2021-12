Kljub številnim skrbem Afričani vztrajajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

afriški pokal narodov med 9. januarjem in 6. februarjem v Kamerunu

Afriški pokal narodov vendarle bo. Kamerun ga bo gostilmed 9. januarjem in 6. februarjem.

Afriški pokal narodov vendarle bo. Kamerun ga bo gostilmed 9. januarjem in 6. februarjem. Foto: Reuters

Predsednik Afriške nogometne zveze (CAF) Patrice Motsepe je potrdil, da bo afriški pokal narodov vendarle na sporedu v terminu med 9. januarjem do 6. februarjem v Kamerunu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največje lige na svetu so zaradi varnosti in pomanjkljivih zdravstvenih ukrepov ter vse večjih težav z različico omikron novega koronavirusa izrazile skrb za svoje igralce, ki bodo prihodnji mesec nastopili v Kamerunu.

Obenem so imeli organizatorji velike težave z gradbenimi deli, posodobitvami infrastrukture ter samo organizacijo tekmovanja 24 najboljših afriških reprezentanc. Na sestanku kamerunskega predsednika Paula Biye in Motsepeja je slednji le prižgal zeleno luč za turnir, ki so ga zaradi pandemije prestavili že dvakrat.

Motsepe je po sestanku zbranim predstavnikom medijev dejal, da bodo v veljavi strogi ukrepi za zajezitev okužb, vsakodnevna testiranja, navijači pa bodo morali za obisk tekem izpolnjevati pogoje PCT, predsednika afriške krovne zveze citira španski As.

Leta 2019 vskočil Egipt

Kamerun bi moral sicer gostiti že prvenstvo leta 2019, a ga je CAF zaradi nepripravljenosti organizatorjev prestavil v Egipt. Tam je slavila Alžirija, ki je v finalu ugnala Senegal.