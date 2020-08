Kevin Kampl: Tri zmage ti prinesejo velik naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaš Kevin Kampl, ki nosi dres nemškega prvoligaša Leipziga in si je že zagotovil nastop na zaključnem turnirju elitnega evropskega tekmovanja v Lizboni, verjame, da lahko njegovi biki pridejo vse do končne lovorike lige prvakov. Kot je poudaril 29-letnik za nemški Sport Bild, s soigralci ne gre v Lizbono le na eno tekmo.

"Zaslužimo si biti v četrtfinalu lige prvakov. To ni presenečenje. Od zdaj najprej gre le še za eno tekmo in vedno le za eno zmago. S tremi zmagami si lahko priigraš velik naslov. To nam mora biti vsem jasno," je pred nadaljevanjem tekmovanja v Evropi dejal Kampl.

"Če imaš tri dobre dneve, lahko vsakdo premaga vsakogar. Mi v Lizbono gotovo ne gremo samo na eno tekmo," je še dejal slovenski nogometaš za današnji Sport Bild.

Evropska nogometna zveza (Uefa) se je odločila, da bo med koronavirusno pandemijo po premoru ligo prvakov končala s finalnim turnirjem na Portugalskem po vzoru izločilnih bojev mundiala z le eno tekmo na izpadanje.

Leipzig se bo v četrtfinalu 13. avgusta pomeril z madridskim Atleticom slovenskega vratarja Jana Oblaka.