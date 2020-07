Kevin Kampl in druščina z znižanimi plačami tudi v prihodnje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Kampl je pred kratkim podaljšal pogodbo z Leipzigom do leta 2023. Foto: Getty Images

Vodstvo nemškega prvoligaša Leipziga, kjer igra nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, pričakuje od nogometašev pristanek v znižanje plač tudi v prihodnje. Igralci nemške bundeslige so doslej pristali na desetodstotno znižanje plač do konca leta.

"Trener, športni direktor in uprava ne bodo storili ničesar do konca leta. Je pa že sedaj jasno, da naslednje sezone ne bomo začeli pred polnimi tribunami, zato spet pričakujemo tudi prispevek ekipe," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal izvršni direktor RB Leipziga, Oliver Mintzlaff. Leipzig je ocenil, da bo imel zaradi pandemije novega koronavirusa več kot 20 milijonov evrov izgube.

Mintzlaff je dejal tudi, da so s financami ravnali še skrbneje kot v preteklosti "in porabili tudi veliko manj denarja, kot so ga dobili za Tima Wernerja". Ta napadalec je nedavno iz Leipziga v Chelsea prestopil za 53 milijonov evrov.

Kevin Kampl je 24. junija z Leipzigom podaljšal pogodbo za dve leti, s tem bo član rdečih bikov do 30. junija 2023. Ko se je ekipi pridružil 31. avgusta 2017 je bila njegova štiriletna pogodba vredna 20 milijonov evrov. Po podatkih časnika Bild se je plača slovenskega igralca sredine igrišča ob podaljšanju sodelovanja na sezono dvignila za dva milijona evrov, s 3,5 milijona na 5,5 milijona.