Kek tako ogorčen nad sojenjem, da je spregovoril o cirkusu

Matjaž Kek po izpadu Rijeke v hrvaškem pokalu

Dolgoletni trener Rijeke Matjaž Kek slovi za stratega, ki ga na tekmah le redko kaj vrže iz tira. Po srečanjih skuša ostati miren in razsoden, kar pa je na hrvaških štadionih, kjer ne mine teden, da se ne bi poročalo o sodniških zmotah, vse prej kot enostavno. Po porazu v polfinalu pokalnega tekmovanja, žreb je določil, da se bosta Dinamo in Rijeka pomerila v Zagrebu, Mariborčan ni mogel molčati.

Cirkus v drugem polčasu

Matjaž Kek ni mogel verjeti, kaj je v 71. minuti dosodil Zebec. Foto: YouTube Po dvoboju je športno čestital Zagrebčanom za zasluženo napredovanje v finale, kjer se bodo 23. maja pomerili s splitskim Hajdukom, nato pa spregovoril o nezadovoljstvu. Rijeka je izgubila z 0:3, zadetke za Dinamo pa so dosegli Izet Hajrović, El Arbi Soudani in Ante Ćorić.

Kek ni bil zadovoljen z igro Rijeke v prvem polčasu, ki so ga njegovi izbranci izgubili z 0:1. Takrat so igrali še v polni postavi. Na začetku drugega polčasa, ko je drugi rumeni karton po spornem prekršku prejel kapetan Filip Bradarić, so se razmerja sil spremenila. Njegova izključitev je naznanila manj prijetno nadaljevanje srečanja za številne reške navijače, ki so si dvoboj na štadionu Maksimir ogledali v živo.

Sporna izključitev kapetana Rijeke Bradarića:

''V 46. minuti se je začel cirkus. Takrat tekma ni bila več pomembna. Bi pa še enkrat čestital Dinamu. Nočem, da bi se s tem oporekalo njegovi zmagi,'' je poudaril Kek, nato pa moral hrvaškim novinarjem pojasnjevati, zakaj je spregovoril ravno o besedi cirkus. Hitro se je izkazalo, da je imel v mislih sojenje.

Glavni sodnik Mario Zebec je po njegovem mnenju, podobnega so delili tudi navijači in nogometaši Rijeke, storil preveč napak. Nekatere so bile tudi na škodo Dinama, večina pa na škodo gostov s Kvarnerja. ''Zelo sem zadovoljen s sojenjem. Takšno sojenje bo popeljalo sodnika na naslednje evropsko ali svetovno prvenstvo,'' je bil po dvoboju poln sarkazma na račun sojenja in nadaljeval:

''O sojenju govorim v kontekstu uničevanja nogometa. O obnašanju sodnikov pa raje ne bi govoril, morda kaj o tem povem čez nekaj dni. Ni pa v redu, da se mi je sodnik po tekmi smejal v obraz,'' je potožil Kek po visokem porazu v hrvaški prestolnici in opozoril, da takšno obnašanje sodnika ne vodi nikamor.

Rečani opozorili tudi na Stojanovića

Petar Stojanović se je z Dinamom uvrstil v finale pokala, kjer se bo pomeril s Hajdukom. Foto: Guliver/Getty Images Kaj vse je zmotilo tabor Rijeke na dvoboju v Zagrebu? Prepričani so, da Brazilec Heber v 37. minuti, ko je stekel sam proti vratom Dinama, ni bil v nedovoljenem položaju. Sodnik je ocenil drugače. Drugo napako naj bi storil v korist Rijeke, ko ni pokazal na belo točko po igranju Bradarića z roko v svojem kazenskem prostoru. Rečani pa so tudi prepričani, da si Bradarić v 47. minuti ni zaslužil drugega rumenega kartona in da takrat sploh ni storil prekrška nad nogometašem Dinama.

Imeli so pripombe tudi na občasnega slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića, ki se je z Dinamom veselil preboja v finale. Za razliko od rojaka Matica Črnica, ki je ostal na klopi Rijeke, je nekdanji branilec Maribora odigral vso tekmo. Po mnenju Rijeke je ne bi smel, saj bi moral v 71. minuti prejeti drugi rumeni karton (prvega je prejel v prvem polčasu) in zapustiti igrišče. Sodnik mu je oprostil prekršek nad hitrim Gancem Maxwellom Acostyjem, ki je po mnenju delivca pravice odigral prekršek in si prislužil rumeni karton. To je zelo razjezilo Rečane, Kek pa se je ob tem prizoru prijel za glavo, saj ni mogel verjeti, da sodnik ni označil prekrška nad napadalcem Rijeke.

Sporno posredovanje Stojanovića nad Acostyjem:

Nekdanji slovenski selektor Kek na klopi Rijeke že dolgo ni izgubil s tako visoko razliko (0:3). V Evropi je to nazadnje izkusil 2. novembra 2017, ko je doma izgubil z dunajsko Austrio (1:4), v domačem tekmovanju pa ob koncu prejšnje sezone, ko je v Maksimiru izgubil proti zagrebškemu Dinamu (2:5).

Takrat si visokega poraza ni preveč štel k srcu, saj je bil takrat že prvak. V prejšnji sezoni je osvojil dvojno hrvaško krono in se le nekaj dni po nebolečem porazu v Zagrebu maščeval Dinamu z zmago v finalu hrvaškega pokala v Varaždinu. Letos bo drugače, saj je v pokalu končal pot v polfinalu, v prvenstvu pa za Dinamom zaostaja devet točk, tako da v tej sezoni Kek najverjetneje ne bo posegal po lovorikah.