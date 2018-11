Katar upošteval kritike pri gradnji objektov za SP 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju (21. november - 18. december 2022) so natančno štiri leta. Kot kaže, je nogomet poskrbel za odločilen korak naprej pri pravicah delavcev v tej arabski državi. Napredek v Katarju so potrdili tudi v Mednarodni organizaciji za delo (ILO).

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so katarske oblasti vsaj začasno določile minimalno plačo za delavce na objektih za SP in odpravile tudi vizo za izstop iz Katarja, ki jo potrebuje večina tujih delavcev, da zapusti državo. Današnja razprava v nemškem parlamentu je potrdila, da so bili na osnovi mednarodnih kritik narejeni številni koraki v pravo smer.

Seveda se mednarodna skupnost ni zadovoljila s spremembami in zahteva nove. Tudi nemška vlada poudarja, da mora arabska država ukiniti vize za izstop iz države tudi za druge delavce, npr. za hišne pomočnice in druge zaposlene v zasebnih gospodinjstvih. V oči bode tudi zahteva, da mora delojemalec ob menjavi službe predhodno dobiti dovoljenje delodajalca, ki ga zapušča in tudi v zvezi s tem Doha pripravlja spremembe.

Težke razmere za pretežko tuje delavce

Kot ugotavljajo, je velik športni dogodek lahko pomemben pri izboljšavi človekovih pravic, če mednarodna skupnost in navijači zahtevajo spremembe. To se je nedvomno zgodilo v Katarju, kjer so razmere za pretežno tuje delavce še vedno težke, od leta 2014 pa naj bi pri gradnji objektov za SP doslej življenje izgubilo najmanj 18 oseb.

Nogomet je poskrbel za odločilen korak naprej pri pravicah delavcev v Katarju. Foto: Reuters

Katar zaradi velikih zalog zemeljskega plina sodi med najbogatejše države na svetu. Skupaj je v državi okrog 2,7 milijona ljudi, a je od tega kar 2,4 milijona tujcev. Na gradbiščih za SP delajo predvsem gradbeni delavci iz Nepala, Indije in Bangladeša, pa tudi sicer večina poceni delovne sile prihaja iz revnejših azijskih držav.