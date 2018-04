Evropejci odločno proti temu, da bi na SP 2022 nastopilo 48 ekip

Proti nastopu 48 ekip na SP 2022

"Nismo pripravljeni na spremembe našega koledarja in širitve že za SP 2022. Že tako smo bili fleksibilni in se strinjali, da se SP 2022 v Katarju igra pozimi," je povedal predsednik združenja EPFL, Lars-Christer Olsson. SP 2022 bo Katar gostil med 21. novembrom in 18. decembrom.

Južnoameriška ideja deležna kritik

Fifa je januarja lani sprejela odločitev, da bo od leta 2026 na SP igralo 48 reprezentanc in ne več 32. Južnoameriška nogometna zveza Conmebol je pred kratkem predlagala, da bi večje število reprezentanc nastopilo že v Katarju.

Južnoameriška ideja je bila v Evropi takoj deležna kritik. Če bi število ekip povečali že za leto 2022, bi imel Katar težave izpeljati tekmovanje.

V bogati arabski državi se pripravljajo na največji nogometni spektakel na svetu. Foto: Reuters

Poleg števila ekip bi se razumljivo povečalo tudi število tekem - s 64 na 80. To je dodatna težava, saj so organizatorji v dogovoru s Fifo prvenstvo zaradi vročine prestavili na zimski čas in ga s tem tudi skrajšali na 28 dni.