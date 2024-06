Kaos na nogometni tekmi v Nigeriji #video

Orientalski derbi, kot mu pravijo v Nigeriji, med vodilnima ekipama prve lige je bil na stadionu Nnamdi Azikiwe v mestu Enugu na jugovzhodu države povsem razprodan.

Na tekmi ni bilo golov, nato pa so domači Rangers dobili najstrožjo kazen, saj je eden izmed gostujočih branilcev povlekel domačega napadalca.

NPFL have never captured my attention because of the corruption going on in that league.

The most talked about match which took place today between Enugu Rangers vs Enyimba ended with fight.



The referee allowed the match to exceed the given extra time just to award the home… pic.twitter.com/x7tQe9oly5 — Peter Obi first son (@b_pastor1) June 9, 2024

A gostje se s to odločitvijo niso strinjali in so protestno zapustili zelenico. Na igrišče so vdrli tudi navijači in povzročali nemir, tako da so tekmo prekinili, piše francoska tiskovna agencija AFP. Na vrhu nigerijskega prvenstva tako za zdaj z dvema točkama prednosti ostaja Enugu.

Ugly scenes at the Cathedral as game btwn Enugu Rangers & Enyimba got interrupted



-Goalless till additional minutes

-Enugu Rangers awarded a late penalty.

-Enyimba players protested by walking off the pitch

-Away fans invaded the pitch later in protest



NPFL decision up next pic.twitter.com/qfBQIvi3Wv — Radio Therapist (@MrRex_official) June 9, 2024

Enyimba je pozneje na družbenih omrežjih objavila, da je nezadovoljna z načinom, kako se je derbi končal, in zapisala, da je prišla igrat nogomet in ne netiti vojne.