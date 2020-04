Kampl pripravljen na nižjo plačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Obseg krize bomo videli šele, ko je bo konec. Mislim, da v nogometu ne bo več takšnih zneskov. Treba je videti, kaj je mogoče in realno, ter sprejeti, kar pač lahko," je za Sport Bild dejal 29-letni vezist Kevin Kampl.

Kamplova zdajšnja pogodba v Leipzigu traja do leta 2021, pogajanja pa so trenutno zastala. "Prišel bo dan, ko bomo lahko govorili bolj konkretno. Zdaj ni čas za to," je povedal Kampl, ki je zaradi poškodbe gležnja nazadnje igral 9. novembra.

V Leipzig je prišel v sezoni 2017/18 iz Bayerja in dobival 2,5 milijona evrov letne plače. V karieri je igral še za 2010 Greuther Fürth, Osnabrück, Aalen, Red Bull Salzburg in Borussio Dortmund.

Bodo ligo začeli že 9. maja?

Nemška liga je sicer zaradi pandemije prekinjena od 13. marca. Vodstvo lige bo v četrtek s klubi izpeljalo videokonferenco o načrtu, da bi sezono nadaljevali 9. maja pred praznimi tribunami. S tem bi nemška liga postala prva od velikih evropskih, ki bi nadaljevala sezono.

Ko ga je Leipzig kupil od Bayerja za 20 milijonov evrov, se je Kampl podpisal pod največji slovenski prestop vseh časov. Foto: Getty Images

A kljub rahljanju ukrepov zoper pandemijo v Nemčiji, kjer so večje javne prireditve prepovedane do 31. avgusta, imajo načrti o nadaljevanju sezone tudi kritike.

Osemnajst klubov sicer vadi že tri tedne, tudi zato, ker imajo v Nemčiji največ kapacitet za redno testiranje. V klubih so vadili v manjših skupinah z določeno medsebojno razdaljo.