Kampl dobil še enega mladega soigralca

Joscha Wosz je z RB Leipzigom podpisal do leta 2024.

Joscha Wosz je z RB Leipzigom podpisal do leta 2024. Foto: Guliverimage

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig s Kevinom Kamplom se je okrepil z 18-letnim Joscho Woszom. v klubu so danes potrdili, da so s sinom nekdanjega nemškega reprezentanta Dariusa Wosza podpisali pogodbo do leta 2024.