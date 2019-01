K bogatim Arabcem še en slovenski nomad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Elsner in Dejan Djermanović v majici Al-Nasra. Foto: Instagram O tem, da je Rok Elsner, ki je na svoji nogometni poti zamenjal že številne klube, podpisal pogodbo z Al-Nasrom in zapustil kranjski Triglav, smo že pisali. Zdaj pa je postalo jasno, da je izkušeni slovenski vezist v Salalahu dobil družbo rojaka.

S klubom, ki ga s klopi vodi hrvaški trener Marko Koljanin, pohvali pa se lahko s petimi naslovi omanskega prvaka, je pogodbo podpisal še en slovenski nogometni nomad, Dejan Djermanović. Nekdanji napadalec Olimpije, ki je v svoji karieri igral še za številne klube v tujini in Sloveniji - igral je tudi v Nemčiji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Srbiji, Kazahstanu, na Norveškem, Poljskem, v Grčiji, na Kitajskem in v Estoniji, kjer je bil nazadnje -, si je tako pri 30 letih našel nov klub.

V Sloveniji je Ljubljančan igral za ljubljansko Svobodo, Krško, velenjski Rudar in Olimpijo, v prvi slovenski nogometni ligi pa je odigral 66 tekem in zabil 18 golov.

Al-Nasr je trenutno sicer na četrtem mestu prvenstvene lestvice v Omanu.