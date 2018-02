Rok Elsner novi član kranjskega Triglava

Slovenski nogometni prvoligaš Triglav Kranj se je okrepil z Rokom Elsnerjem, so danes potrdili pri gorenjskem klubu. Dvaintridesetletni Ljubljančan, ki igra na položajih v zvezni vrsti, je z bordo-belimi podpisal pogodbo za leto in pol.

📝Rok Elsner je okrepil člansko moštvo NK Triglav Kranj! V nadaljevanje #plts se bodo Orli podali močnejši za izkušenega vezista z dolgo, bogato in raznoliko nogometno kariero.

👇👇👇https://t.co/4wAK3BW2av



Dobrodošel in srečno!#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/SxJSuPEsB8 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) February 25, 2018

"V veliko veselje mi je, da sem se pridružil klubu. Vizija in cilji Triglava so zame velik izziv in komaj že čakam, da zaigram z novimi soigralci. Veliko mi je pomenilo, da me je trener želel videti v svoji ekipi, tudi nasploh pa je bil Siniša Brkič velik faktor, da sem se odločil za ta korak. Moštvo do neke mere poznam, ne pričakujem pa veliko težav s privajanjem in uigravanjem z ekipo," je dejal Elsner.

Novinec v moštvu je v soboto še stiskal pesti za orle proti Ankaranu, ekipi pa se bo na treningih pridružil v ponedeljek.

Rok Elsner se je nogometno izobraževal pri francoski Nici, članski nogomet pa je igral še v Nemčiji, Kuvajtu, Grčiji, BiH, na Norveškem, Poljskem in Kitajskem. Med drugim je nastopal za drugo ekipo Nice, Energie Cottbus, Al-Arabi, Slask in Aris, v domovini pa je že igral za Interblock ter Domžale. V letošnji sezoni je igral za sarajevski Željezničar, sicer pa je bil član vseh mladinskih reprezentanc Slovenije.