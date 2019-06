Za finale derbi med Argentino in Brazilijo, drama osrečila Čilence

V prvem polfinalu južnoameriškega pokala se bosta pomerili Argentina in Brazilija. Gavči so z 2:0 izločili Venezuelo.

Znan je že prvi polfinalni par južnoameriškega nogometnega pokala v Braziliji in ta bo prava poslastica. V njem se bosta namreč pomerila zagrizena rivala, Brazilija in Argentina.Domača reprezentanca je v četrtfinalu po drami enajstmetrovk izločila Paragvaj, Argentina pa je zanesljivo, z 2:0 preskočila do petka še neporaženo Venezuelo. Tudi na tekmi med Čilom in Kolumbijo so odločale 11-metrovke, z 1:0 so napredovali branilci naslova Čilenci.

Argentina, ki je imela nekaj težav s prebojem v nadaljnje tekmovanje, je na kultnem štadionu Maracana v Riu de Janeiru v četrtfinalu z 2.0 odpravila Venezuelo, ki je doživela sploh prvi poraz na tem prvenstvu. Lionel Messi, ki je z Argentino izgubil že štiri finale velikih tekmovanj, se je tokrat na kraju nesreče - prav na Maracani je namreč izgubil finale svetovnega prvenstva 2014 - veselil sladke zmage. Med strelci se ni znašel, za zmago pa sta poskrbela njegova kolega Lautaro Martinez, ki je v 10. minuti tekme Argentino popeljal v vodstvo z 1:0 in Giovani Lo Celso, ki je v 74. minuti postavil končni izid tekme.

Domačini šele po kazenskih strelih

Brazilija, ki se je ob razliki v zadetkih 8:0 sprehodila iz predtekmovanja, je imela proti Paragvaju, ki je bil tretji v svoji predtekmovalni skupini, presenetljivo veliko težav. Prvi favoriti in domačini prvenstva so bili boljši nasprotnik in imeli od 58. minute po izključitvi Fabiana Balbuene tudi igralca več, a v rednem delu tekme in v podaljških gola niso zabili.

Veliko veselje Brazilcev po zmagi nad Paragvajem Foto: Reuters

Zmagovalca so potem dale enajstmetrovke, pri teh pa so bili nekoliko spretnejši in srečnejši Brazilci, ki tako nadaljujejo sanje o devetem naslovu južnoameriškega prvaka in prvem po letu 2007.

V prvem polfinalu se bosta tako v sredo, 3. julija zgodaj zjutraj po slovenskem času (2:30) pomerila tradicionalna južnoameriška rivala Argentina in Brazilija.

Veselje Čilencev po zmagoviti 11-metrovki Alexisa Sancheza. Foto: Reuters

Čilenci izločili Kolumbijce

V noči na soboto so branilci naslova Čilenci razžalostili Kolumbijce, ki so v skupinskem delu vknjižili tri zmage in niso prejeli niti zadetka. V rednem delu in podaljšku zadetka ni bilo, tako da so dramo v Sao Paolu odločile 11-metrovke. Pri Kolumbijcih je peti izvajalec William Tesillo zgrešil, Alexis Sanchez pa je bil uspešen, tako da je napredoval Čile.

S kom se bo udaril za finalno vstopnico, bo jasno zvečer, ko se bosta udarila Urugvaj in Peru.

Južnoameriški pokal, izločilni deli:

Četrtfinale:

Petek, 28. junij:

Brazilija : Paragvaj 4:3 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0, 0:0)



Venezuela : Argentina 0:2 (0:1)



Sobota, 29. junij:

Kolumbija : Čile 4:5 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0, 0:0)



21.00 Urugvaj – Peru