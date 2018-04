Nadaljevali so nočno moro in jokali kot dež. Bodo danes še enkrat?

Pred torkovima tekmama četrtfinala lige prvakov

Juventus – Real Madrid

Štadion Juventusa v Torinu, danes ob 20.45. Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija).



Verjetni začetni postavi:

Juventus: Buffon; Sandro, Chiellini, Barzagli, Sciglio; Matuidi, Khedira; Costa, Dybala, Cuadrado; Higuain.

Real Madrid: Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Modrić, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.

Juventus je eden izmed največjih evropskih klubov, dvakrat je bil tudi evropski prvak, a nazadnje zdaj že daljnega leta 1996. Potem se je za Torinčane začela nočna mora, ki sliši na ime finale lige prvakov. Kar petkrat zapored so pozneje namreč prišli do tekme, po kateri zmagovalec dvigne znameniti pokal z velikimi "ušesi" visoko v zrak, a vedno izgubili. V zadnjih treh letih se je to zgodilo kar dvakrat.

Nazadnje junija lani, ko so na štadionu Millenium v Cardiffu nogometaši Juventusa proti Realu izgubili z 1:4 in doživeli enega najbolj bolečih porazov v svoji zgodovini, po katerem so navijači v glavnem mestu Walesa in tudi drugod po svetu spet točili solze.

Legendarni Italijan še kar sanja o ligi prvakov. Foto: Reuters Verjetno najbolj žalosten med njimi je bil Gianluigi Buffon. Zimzeleni italijanski vratar, ki navkljub številnim vsemogočim lovorikam, ki jih je do zdaj osvojil, na naslov evropskega klubskega prvaka še čaka.

Že trikrat je bil v finalu, a vedno na strani poražencev. Morda tudi zaradi tega pri 40 letih podaljšuje kariero in še naprej upa. Toda jasno je, da časa zmanjkuje. Letošnja priložnost je zanj morda zadnja. Tudi zato si on in milijoni njegovih oboževalcev po vsem svetu, pa seveda tudi vsi preostali navijači Juventusa želijo, da bi šel enkrat le do konca.

Naloga ne bo lahka, že v četrtfinalu je naletel na evropskega prvaka zadnjih dveh let, Real iz Madrida. Ta je v španskem prvenstvu sicer močno zaostal za pričakovanji in se praktično že poslovil od naslova španskega prvaka, ki ga bo očitno vrnil v roke Barcelone, a je zato v Evropi še vedno suveren in resen kandidat za naslov. To je, če ne prej, dokazal v osmini finala, ko je brez težav izločil visokoleteči PSG. Parižane, ki so poleti za nakupe odšteli več kot 400 milijonov evrov, je premagal kar na obeh tekmah.

Juventusu gre v tej sezoni odlično. V prvenstvu je ravno prejšnji konec tedna na vrhu lestvice Napoliju ušel za štiri točke, v pokalnem tekmovanju je v finalu, v vseh tekmovanjih ni izgubil že dolgih 25 tekem v nizu.

Gonzalo Higuain in Paulo Dybala sta v tej sezoni skupaj dosegla 43 golov. Foto: Reuters

Argentinca ali Cristiano Ronaldo?

Torinčani stavijo predvsem na ubijalski argentinski napad, ki ga tvorita Paulo Dybala in izkušeni Gonzalo Higuain. Prvi, ki se v Evropi sicer nekoliko muči in je zabil samo en gol, je v tej sezoni na 36 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 21 golov. Drugi je na 40 tekmah prispeval še enega več, 22. Pet jih je zabil v ligi prvakov. Juventus si veliko obeta tudi od svoje granitne obrambe, ki ji poveljujeta izkušena Giorgio Chiellini in Andrea Barzagli.

Pri Realu se vse seveda vrti okoli Cristiana Ronalda, ki v tej sezoni pri neverjetnih 37 golih ob 35 nastopih. Kar 12 golov na vsega osmih tekmah je dosegel samo v ligi prvakov in je njen z naskokom najboljši strelec. Noro strelsko formo Portugalec kaže predvsem v zadnjih tednih. Verjeli ali ne, zadel je na vsaki od zadnjih osmih tekem, ki jih je odigral, v tem času je le dvakrat dosegel manj kot dva gola in skupaj zabil 15 golov. Skoraj dva na tekmo! V Italijo pa je prišel pripravljen kot nabita puška. Na sobotni prvenstveni tekmi proti Las Palmasu namreč ni igral in je počival.

Cristiano Ronaldo je zadnjih osmih tekmah v majici Reala dosegel neverjetnih 15 golov. Foto: Reuters

Juventus bo močno oslabljen

Pri Juventusu se Reala zagotovo bojijo tudi zaradi tega, ker bodo močno oslabljeni. Kaznovana sta namreč kar dva njena pomembna nogometaša. Duša njegove igre na sredini igrišča Miralem Pjanić in Maročan Mehdi Benatia, ki se v tej sezoni odlično znajde v obrambi Juventusa. Nasmeh na obraz torinskih navijačev je prinesla novica, da bodo za tekmo nared vsi trije nogometaši, katerih nastopi so bili vprašljivi, Mario Mandžukić, Federico Bernardeschi in Alex Sandro.

Real bo imel na drugi strani na voljo praktično vse nogometaše. Nekoliko je vprašljiv samo nastop osrednjega branilca Nacha Fernandeza.

Misli, da lahko popravijo napake iz Cardiffa

Massimiliano Allegri verjame v svojo ekipo. Foto: Reuters "Pred nami je tekma proti najboljši ekipi v ligi prvakov. Finale iz Cardiffa sem si ogledal večkrat. Mislim, da smo se izboljšali in lahko popravimo napake, ki smo jih delali takrat. Pred nami je gala večer. Moramo poskrbeti, da bodo navijači ponosni na nas," se zahtevne naloge zaveda tudi trener Juventusa Massimiliano Allegri.

"Finale iz Cardiffa nima veliko skupnega s tekmo, ki je pred nami. Nanj smo že pozabili, pred nami je povsem drugačna zgodba. Juventus je vedno močan nasprotnik, ki tudi v tej sezoni igra zelo dobro. To je brezhibna ekipa, zato bomo morali biti zelo pazljivi in igrati zelo dobro. Juventus je močan povsod. Tako v obrambi kot tudi na sredini igrišča in v napadu," pa pred tekmo pravi Zinedine Zidane, ki lahko letos na manj kot tri leta dolgi trenerski poti pride še do tretjega naslova evropskega prvaka v nizu, čaka pa ga tekma proti klubu, v katerem si je kot igralec ustvaril veliko ime.

Pred nami je zanimiv večer na štadionu Juvenusa, ki sprejme 41.507 gledalcev in bo nabito poln, o tem ni dvoma.

Sevilla – Bayern München

Štadion Ramona Sancheza Pizjuana v Sevilli, danes ob 20.45. Sodnik: Daniele Orsato (Italija).



Verjetni začetni postavi:

Sevilla: Rico; Escudero, Lenglet, Kjaer, Mercado; Pizarro, N'Zonzi; COrrea, Vazquez, Sarabia; Ben Yedder.

Bayern München: Ulreich; Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich; Rodriguez, Martinez, Vidal; Ribery, Lewandowski, Robben.

Robert Lewandowski še naprej zadeva kot za stavo. Borussii Dortmund je v soboto nasul tri gole. Foto: Reuters

Bayern je velik favorit, pa je res?

To je par, v katerem ima v očeh širše javnosti vlogo velikega favorita seveda Bayern. Münchenčani so se pretekli konec tedna izkazali z zmago s kar 6:0 na derbiju proti Borusii Dortmund in zdaj potrebujejo le še dve točki, da si tudi teoretično zagotovijo šesti naslov nemškega prvaka v nizu.

Od zadnjih 20 tekem, ki so jih odigrali, so izgubili le eno in zabeležili kar 18 zmag.

Neverjetni neznani Francoz ali poljski zvezdnik?

V njihovih vrstah igra Robert Lewandowski, ki je v zastrašujoči strelski formi. V tej sezoni je dosegel 35 golov na 38 tekmah v vseh tekmovanjih. Od tega pet na sedmih tekmah v ligi prvakov. Trikrat se je med strelce vpisal tudi na sobotnem derbiju.

Wissam Ben Yedder je na Old Traffordu zabil dva gola. Skupaj jih je v ligi prvakov zbral že osem. Foto: Reuters

Toda tudi Sevilla, pri kateri je v tej sezoni v ligi prvakov gostoval tudi Maribor, ima svoje adute. Nogometaš, ki je potopil slovenskega prvaka in vijoličastim pri porazu z 0:3 zabil vse tri gole, je zagotovo eden izmed glavnih. Wisam Ben Yedder, ki je v ligi prvakov na samo šestih tekmah dosegel kar osem golov, je bil velik junak Andaluzijcev tudi v osmini finala.

Tam je Sevilla presenetljivo izločila Manchester United in poskrbela za dolg nos Joseja Mourinha. Doma je remizirala z 0:0, potem pa je prav Ben Yedder na Old Traffordu na igrišče vstopil v 72. minuti, že šest minut pozneje pa veselil svojega drugega gola na slovitem štadionu in poskrbel za zmago z 2:1 in pot med najboljših osem.

Nemci imajo s Španijo grozne izkušnje

Sevilla, ki je v soboto v španskem prvenstvu proti še neporaženi Barceloni do 88. minute vodila z 2:0, a je na koncu remizirala z 2:2, ima še nekaj adutov, na katere lahko računa. Upa lahko predvsem na to, da se bo tradicija nadaljevala.

Resda se bo z Bayernom pomerila sploh prvič, a proti nemškim ekipam je bila v Evropi v zadnjem času zelo uspešna. Na zadnjih 11 tekmah ni izgubila niti enkrat, od tega je sedemkrat zmagala. Nasprotno velja za Bavarce. Vseh zadnjih pet tekem na španskih tleh so izgubili.

Sevillo, ki je v četrtfinalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja prvič po letu 1958, je treba resno jemati tudi zaradi tega, kar je v zadnjih letih naredila v Evropi. Resda ne v elitni ligi prvakov, ampak v ligi Europa, a njen niz v tem tekmovanju je treba spoštovati. Kar petkrat od leta 2006 naprej ga je namreč osvojila. Zato ne čudi, da pred tekmama z Bayernom vroči Andaluzijci sporočajo: "Verjamemo v nemogoče!"

Trener Seville Vincenzo Montella se zaveda, da njegove ekipe ne čaka lahka naloga, a se ne predaja. Foto: Reuters

Oba sta prišla sredi sezone in se znašla v četrtfinalu

"Prihajamo po zmago. Bayern gre vedno po zmago. Nenazadnje smo lahko pri Manchester Unitedu videli, kako nevaren je rezultat 0:0 s prve tekme v gosteh," je bil pred tekmo jasen trener Bayerna Jupp Heynckes. Izkušeni nemški trener je dežurni gasilec v Münchnu, kjer je v svoji zadnji epizodi leta 2013 osvojil naslov evropskega prvaka, ki se ga je pred tem leta 1998 veselil tudi z Real Madridom.

"Nismo vajeni igrati tekme proti najboljšim na svetu na vsake tri dni, a mislim, da v takšnih tekmah bolj kot fizična vlogo igra psihična pripravljenost. Pripravljeni moramo biti na boj do zadnjega in igrati pametno. Bayern ima rad žogo v svojih nogah in zabija veliko golov, zato ga bomo morali prisiliti, da ne bo prišel do svoje igre," pa pred tekmo pravi trener Seville, tudi on je na klop prišel sredi sezone, Italijan Vincenzo Montella.

Obe ekipi bosta sicer oslabljeni. Pri Sevilli bo manjkal pomemben vezist Ever Banega, ki je kaznovan. Seznam manjkajočih nogometašev Bayerna je daljši. Že dlje časa je odsoten prvi vratar Manuel Neuer, v Andaluzijo nista pripotovala niti francoski napadalec Kingsley Coman in čilski vezist Arturo Vidal.