Juventus obrambo naslova začenja pri Parmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom med Parmo in aktualnim prvakom Juventusom začelo tudi italijansko prvenstvo. Zvečer bo na sporedu še obračun Fiorentine in Napolija. Slovenski legionarji bodo na delu v nedeljo in ponedeljek.