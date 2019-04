Če bi Ronaldo igral za Ajax, bi Allegri izobesil belo zastavo

Ob 21. uri se bo začel povratni četrtfinalni dvoboj lige prvakov med Juventusom in Ajaxom. Napetost narašča, italijanska policija v Torinu bdi nad početjem 2.400 navijačev nizozemskega velikana in skrbi, da se ne bi ponovili prizori iz prejšnjega tedna, ko se je v Amsterdamu zgodilo kar nekaj krvavih navijaških obračunov. V ponedeljek je tako prestregla 54 navijačev Ajaxa, oboroženih z različnimi vrstami orožja, jih izgnala iz Italije in poslala nazaj v domovino tulipanov.

Kdo se bo uvrstil v polfinale lige prvakov? Juventus 50,00% +

Ajax 50,00% +

Na igrišču se je dvoboj končal brez zmagovalca. Bilo je 1:1. Gostitelji so bili nevarnejši, zapravili več priložnosti, italijanski prvak pa je proslavljal zlata vreden zadetek Cristiana Ronalda. Ta mu omogoča, da se zvečer uvrsti med štiri najboljše v ligi prvakov že z remijem 0:0.

Trenutek, ko Ronaldo postane neustavljiv

Se bo izkušeni Portugalec izkazal tudi zvečer v Torinu? Foto: Reuters Če bi Juventus napredoval, bi Portugalec že devetič zapored zaigral v polfinalu lige prvakov, kar bi bil podvig prav posebne vrste. "Hvala bogu, da igra Ronaldo za nas, ne za tekmeca," je bil Massimiliano Allegri iskren na novinarski konferenci dan pred velikim spopadom. "Ronaldo ima izjemne odlike. V določenih trenutkih postane neustavljiv," je opozoril na vrline, s katerimi je Portugalec v ligi prvakov dosegel že 125 zadetkov in je rekorder tekmovanja. Odigral je 21 četrtfinalnih tekem in dosegel kar 24 golov.

Nevarnosti, ki preti prek 34-letnega superzvezdnika, se zaveda tudi trener Ajaxa, a vseeno napoveduje, da Ronaldu na povratni tekmi ne bo namenil nobenega posebnega "obliža", igralca, ki bi ga pokrival v vsakem trenutku. "Juventus je favorit, zlasti po rezultatu v Amsterdamu. A vseeno, če igramo dobro, lahko preskočimo vsako oviro," je samozavesten trener Ajaxa, ki pričakuje drugačno igro Juventusa kot prejšnji teden.

"Prva tekma sploh ne šteje. Odločala bo ta. V dvoboj moramo vstopiti tako, kot smo v drugo tekmo proti Atleticu (3:0 za Juventus na povratni tekmi osmine finala po treh zadetkih Ronalda, op. p.). Moramo ohraniti spoštovanje do Ajaxa, zlasti njegove obrambe, in biti natančni v svoji igri," razmišlja Allegri, ki je v dilemi, koga postaviti v napad poleg Ronalda.

Kapetan Dybala ali Bonucci?

Prvi favorit za kapetana na dvoboju z Ajaxom je Paulo Dybala. Foto: Reuters Bo to mladi Moise Kean, ki je v izjemni strelski formi, ali veliko bolj izkušen Argentinec Paulo Dybala? Če bo zaigral Argentinec, bo nosil kapetanski trak, saj zaradi poškodbe ne bo Giorgia Chiellinija. S tem pa še ni konec težav, saj bo zaradi poškodbe kolena manjkal Hrvat Mario Mandžukić.

Če Dybale ne bo v prvi enajsterici, bo kapetan Leonardo Bonucci, ki mu je po kratkem skoku v Milano padla priljubljenost, po koncu sezone pa v zadnji vrsti ne bo več sodeloval z Andreo Barzaglijem. Tretji član trojčka BBC je namreč pred tremi dnevi sporočil, da bo po koncu sezono pomahal v slovo tekmovalnemu nogometu. Star je 37 let.

Juventus je povsem osredotočen na evropski cilj. V domačem prvenstvu je za nekaj razredov močnejši od tekmecev, v zadnjih tednih pa si je lahko privoščil tudi nekaj spodrsljajev na gostovanjih. Tudi zaradi želje, da že osmi zaporedni naslov proslavi v soboto proti Fiorentini pred domačim občinstvom. V najmočnejši postavi, ne pa rezervni, s katero je v soboto izgubil pri Kurtićevem Spalu. Če bi se lahko takrat pohvalil še s prebojem v polfinale lige prvakov, bi sledila ogromna zabava. Ajax se bo moral na Nizozemskem še zelo potruditi, če bo želel biti najboljši. S PSV sta tako izenačena, da bi bilo lahko razburljivo vse do zadnjega kroga.

Mladi zvezdnik Ajaxa le pripravljen?

Frenkie de Jong je vprašljiv za dvoboj v Torinu. Foto: Getty Images Največ preglavic trenerju Ajaxa pred gostovanjem v Torinu povzroča poškodba Frenkieja de Jonga. Nastop 21-letnega asa, duše zvezne vrste, je vprašljiv, saj si je konec prejšnjega tedna v prvenstvenem dvoboju poškodoval stegensko mišico. Po zadnjih informacijah bo vendarle pripravljen za dvoboj, kar bi Ajaxu na gostovanju leta pomenilo ogromno.

Juventus zvečer veliko stavi na izkušnje, a to Ajaxa, ki ima neprimerno mlajšo zasedbo, ne skrbi pretirano. "Smo mlada ekipa, a igramo kot zelo izkušena zasedba. To smo pokazali že proti Realu," je spomnil na gostovanje v Madridu, na katerem so njegovi varovanci ponižali bele baletnike in jih izločili iz tekmovanja.

Na treningu Ajaxa v Torinu sta bila v središču pozornosti tudi legendarna nizozemska zvezdnika, ki sta pred leti nosila dres Juventusa. To sta zdajšnji direktor Ajaxa Edwin van der Sar in Edgar Davids. Foto: Reuters

Ajax je v soboto napolnil mrežo Excelsiorja s 6:2, skoraj 36-letni Klaas-Jan Huntelaar, eden redkih "veteranov", pa je postal najstarejši strelec treh zadetkov v zgodovini nizozemskega prvenstva. V Torinu bi lahko prišel v poštev kot adut z rezervne klopi. Ajax bo v šestem evropskem spopadu z Juventusom lovil prvo zmago.