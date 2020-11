Salah pozitiven na novi koronavirus?

Zvezdnik angleškega Liverpoola in Egipta Mohamed Salah je bil pred sobotno tekmo afriškega pokala proti Togu pozitiven na testiranju na novi koronavirus, je danes tvitnila egiptovska nogometna zveza. Pozneje je objavo izbrisala in v novi zapisala, da naj bi pri treh igralcih opravili ponovno testiranje, ki bo pokazalo, ali bodo lahko igrali.

Pri egiptovski zvezi so sprva zapisali, da najboljši nogometaš črne celine v letih 2017 in 2018 ne kaže nobenih znakov bolezni in da je že v samoizolaciji v svoji hotelski sobi, drugi nogometaši iz dežele faraonov pa naj bi bili na testiranju negativni in naj bi nastopili na sobotni tekmi proti Togu.

Nekateri egiptovski časniki so v začetku tega tedna poročali, da se je 28-letni Salah – pred začetkom reprezentančnih priprav –udeležil poroke svojega brata, kot vse kaže, pa se je na njej tudi okužil z novim koronavirusom.

Egiptovska zveza je pozneje objavo na Twitterju izbrisala in objavila novo, v kateri je zapisala le, da bodo pri treh nogometaših opravili ponovno testiranje, po katerem bo jasno, ali bodo v soboto lahko igrali. Imen nogometašev ob tem ni razkrila.

