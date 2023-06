Jarc obelodanil seznam za zadnjo pripravljalno tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borut Jarc: V naši reprezentanci vemo, da prijateljske tekme za nas niso nikoli obstajale, ker smo na vsaki taki tekmi iskali pozitiven rezultat. Foto: Vid Ponikvar Na Jarčevem seznamu so tokrat Adrijana Mori (Turbine Potsdam), Kaja Eržen (Fiorentina), Nina Kajzba (Roma), Zara Kramžar (Roma), Lara Prašnikar (Eintracht Frankfurt), Lana Golob (Pomigliano), Mateja Zver (St. Pölten), Zala Meršnik (Huelva), Dominika Čonč (Sampdoria), Sara Agrež (Wolfsburg), Luana Zajmi (Split), Lara Klopčič (Mura), Melania Pasar (Mura), Iva Kocijan (Mura), Špela Kolbl (Mura), Kaja Korošec (Mura), Izabela Križaj (Olimpija Ljubljana), Sara Makovec (Olimpija Ljubljana), Manja Rogan (Olimpija Ljubljana), Ana Milović (Olimpija Ljubljana), Zala Vindišar (Olimpija Ljubljana) in Sara Gradišek (Radomlje).

Na čakanju so Nina Babnik (Albergaria), Korina Lara Janež (Leipzig), Mirjam Kastelec (Ljubljana), Špela Rozmarič (Mura), Evelina Kos (Mura), Živa Galjot (Radomlje) in Laura Šenk (Radomlje).

"Prijateljske tekme za nas niso nikoli obstajale"

"To je zadnja takšna pripravljalna tekma, ko smo sami iskali tekmeca. Po novem vemo, da se igrajo tekme lige narodov ter kvalifikacije za evropsko in svetovno prvenstvo. V naši reprezentanci vemo, da prijateljske tekme za nas niso nikoli obstajale, ker smo na vsaki taki tekmi iskali pozitiven rezultat. Drugi vidik te akcije pa je, da je termin zelo neposrečen, saj so dekleta na zasluženem dopustu po naporni sezoni," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal Borut Jarc.

"Zato bo potrebna maksimalna pazljivost pri delu in tudi na tekmi, da se ne bi kdo poškodoval," je dodal in se ozrl na tekmice: "Srbija je za nas zelo primeren tekmec. Gre za višje od nas umeščeno reprezentanco na lestvici mednarodne nogometne zveze. Srbija igra kakovosten nogomet, temu primerno pa se ji želimo zoperstaviti."

Slovenija bo sicer v ligi narodov v skupini B4 igrala proti Češki, BiH in Belorusiji. Tekmovanje se bo začelo 22. septembra, takrat bodo Slovenke gostile Češko.

Preberite še: