Japonci odpustili Halilhodžića dva meseca pred SP 2018

Menjava japonskega selektorja

63-letni Akira Nišino ima v japonskem nogometu poseben status, saj je leta 1996 na olimpijskih igrah v Atlanti z Japonsko premagal Brazilijo, za katero sta igrala Ronaldo in Roberto Carlos. Kasneje je z Gambo Osako osvojil azijsko klubsko prvenstvo in klubsko svetovno prvenstvo leta 2008 končal v polfinalu proti Manchester Unitedu, za katerega so nastopali Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs in Wayne Rooney.

Na vroči selektorski stolček se je podal Akira Nishino. Foto: Reuters

Japonska je na zadnjih desetih tekmah zmagala le trikrat. Letos je odigrala dve prijateljski tekmi. Najprej je v Belgiji remizirala z Malijem (1:1), nato pa izgubila proti Ukrajini (1:2).

Japonska se bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji predstavila v skupini H, v kateri se bo pomerila s Poljsko, Senegalom in Kolumbijo.