Jan Oblak ne bo igral v ZDA

V sezoni 2018/19 so si odgovorni pri la ligi želeli na Floridi, natančneje v Miamiju, odigrati tekmo med Barcelono in Girono, v letošnji pa so želeli v ZDA prestaviti prvenstveno tekmo med Villarrealom in Atleticom, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, a je Rfef to idejo znova zavrnila, kljub temu da so se vpleteni klubi z odločitvijo strinjali.

Pritožba la lige na sodišču v Madridu je tudi po nekajmesečnem postopku naletela na zavrnitev z obrazložitvijo, da bi to porušilo regularnost tekmovanja. Obenem so na sodišču dejali, da je ta projekt odvisen predvsem od dogovora med la ligo in Rfef, pri čemer oba predsednika, tako Javier Tebas in Luis Rubiales, ostajata vsak pri svojem stališču.

Pri la ligi dodajajo, da jih zanima predvsem razvoj tekmovanja ter globalna rast blagovne znamke, širše v Španiji pa bi tekme v ZDA prinesle "dodatno bogastvo za celotno špansko družbo", so še zapisali pri vodstvu tekmovanja.

La liga je sicer leta 2018 z medijskim podjetjem Relevant podpisala predhodni dogovor, da bodo španski klubi v naslednjih 15 letih eno tekmo na sezono odigrali na ameriških tleh, kar pa se vsaj za zdaj po zadnji odločitvi sodišča ne bo zgodilo.

