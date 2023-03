Zvezdnik Bayerna se je poškodoval ob nepravem času

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi zvezdnik Bayerna Jamal Musiala je zapustil priprave nemške nogometne reprezentance: Na treningu si je natrgal mečno mišico, tako da bo izpustil prijateljska dvoboja s Perujem in Belgijo. Bavarski klubski velikan sporoča, da bo odsoten vsaj dva tedna, kar pomeni, da ne bo mogel pomagati soigralcem tudi na zelo pomembnem srečanju, derbiju bundeslige z vodilno Borussio Dortmund.

Nemški selektor Hansi Flick po odhodu mladega zvezdnika Bayerna naverjetneje ne bo vpoklical novega igralca. Jamal Musiala in Bayern sta tako v nekaj dneh doživela dva udarca. Serijski nemški prvak je v nedeljo izgubil dvoboj z Bayerjem iz Leverkusna (1:2) in na lestvici padel na drugo mesto. 20-letni Musiala je čutil bolečine v mišici že pred tekmo, zato ga je trener Julian Nagelsmann posadil na klop, pozneje pa je vstopil v igro in odigral drugi polčas.

Nemci, ki so nepričakovano na SP 2022 izpadli že po skupinskem delu, bodo prihodnje leto gostili evropsko prvenstvo. Zato kot gostitelji ne igrajo kvalifikacij. V soboto se bodo pomerili s Perujem v Mainzu, tri dni pozneje pa v Kölnu z Belgijo. Foto: Reuters

Na treningu nemške reprezentance, ki je lani razočarala navijače na SP 2022 v Katarju, si je natrgal mišico. Ker bo odsoten vsaj dva tedna, ne bo mogel pomagati Bavarcem na velikem derbiju nemškega prvenstva, ko se bo Bayern po koncu reprezentančnega premora pomeril z vodilno Borussio Dortmund, bo pa najverjetneje že nared do 11. aprila, ko čaka Bavarce zahtevna naloga v ligi prvakov, prva četrtfinalna tekma proti Manchester Cityju.