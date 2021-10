Pol ducata golov na "slovenskem" dvoboju, v nedeljo derbi v Milanu

Deveti krog italijanske lige ponuja veliki nedeljski derbi med Interjem in Juventusom, kar bo tudi zadnje srečanje kroga. Že pred njim bo Roma po evropskem polomu gostila stoodstotni vodilni Napoli, na delu bo tudi Atalanta Josipa Iličića, pestro pa je tudi v soboto, ko so na delu klubi ostalih slovenskih legionarjev. Krog sta že v petek odprla Torino in Genoa, tesne zmage s 3:2 so se veselili gostitelji.