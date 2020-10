Handanović zmagal pri Zajcu, Iličićevi izgubili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sobotni spored 5. kroga italijanskega prvenstva sta odprla Atalanta Josipa Iličića in Sampdoria, pri kateri je srečanje na klopi spremljal 19-letni Nik Prelec. Sampdoria je vknjižila tretjo zaporedno zmago (3:1), Iličićevi pa so izgubili drugič zapored. Tudi v Genovi smo videli slovenski obračun, nasproti sta si stala Genoa Mihe Zajca in Inter Samirja Hadanovića. Z 2:0 je slavil Inter, ki je s tretjo zmago sezone skočil na tretje mesto.