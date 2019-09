Vroči Ronaldo ugasnil v Firencah, Handanović zvečer po tretjo zmago

V prvi tekmi 3. kroga italijanskega prvenstva sta Fiorentina in Juventus v Firencah remizirala brez zadetkov. Danes bo na delu še Napoli, ki bo gostil Sampdorio, in zvečer še Inter Samirja Handanovića, ki bo tretjo zmago v tretjem prvenstvenem nastopu v tej sezoni lovil v Milanu proti svojemu nekdanjemu klubu Udineseju.

Cristiano Ronaldo se je med tednom v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo izkazal s kar štirimi goli v majici Portugalske v Rigi, tokrat pa so ga Firenčani, ki po novem lahko računajo tudi na Francka Riberyja, ustavili in tekma se je končala z remijem. Juventus, ki brani naslov, je tako izgubil prvi dve točki v novi sezoni, še bolj kot to pa Torinčane boli dejstvo, da sta se v Firencah že v prvem polčasu poškodovala dva pomembna člana njegove ekipe. Brazilski krilni napadalec Douglas Costa in bosanski vezist Miralem Pjanić.

V tem krogu bodo na delu še nekateri slovenski nogometaši, ki si kruh služijo na Apeninskem polotoku. V času nedeljskega kosila se bosta pomerili Genoa in Atalanta, ki jo z Josipom Iličićem kmalu čaka krstni nastop v ligi prvakov, saj bo med tednom gostovala pri zagrebškem Dinamu. Ob 15. uri bo Spal Jasmina Kurtića v Ferrari gostil rimski Lazio, Cagliari se bo z Valterjem Birso mudil v Parmi, Lecce Žana Majerja pa bo v zadnji tekmi kroga v ponedeljek zvečer gostoval pri Torinu.

Italijansko prvenstvo, 3. krog

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Berardi (Sassuolo)

2 - Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kolarov (Roma), Kouame (Genoa), Lukaku (Inter), Muriel (Atalanta), Pulgar (Fiorentina), Zapata (Atalanta)

...