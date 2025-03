Najlažja naloga za Inter, derbi kroga v Torinu

Vodilni italijanski prvoligaš Inter iz Milana je na pol proti do četrtfinala lige prvakov, potem ko je sredi tedna na prvi tekmi osmine finala z 2:0 premagal Feyenoord. Zdaj ga čaka tekma 28. kroga serie A, a vsaj na papirju najlažje. Nasprotnik v soboto zvečer bo zadnjeuvrščena Monza. Ta ima samo 14 točk, Inter pa na prvem mestu 58. Težje delo bo imel drugouvrščeni Napoli (dve točko za Interjem), saj v nedeljo igra s Fiorentino.

Najbolj zanimivi tekmi 28. kroga serie A bosta zadnji dve. V nedeljo zvečer igrata tretje in četrtouvrščeno moštvo Atalanta in Juventus. Razlika med njima so tri točke, stara dama je dobila zadnjih pet tekem, nogometaši iz Bergama pa samo dve.

V ponedeljek zvečer pa bosta na zelenici slovenska reprezentanca Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Desetouvrščeni Udinese gostuje v Rimu pri Laziu, ki ima 11 točk več in se kot peti še bori za ligo prvakov. Je samo dve točki za Juventusom.

