V Italiji bo še vroče, zvečer bitka med Milančani in Rimljani

V 27. krogu serie A sta se v sobotnem derbiju pomerila drugi Napoli in vodilni Inter, gostitelji so do točke in remija (1:1) prišli v zaključku tekme. Obeta se hud boj za prvaka, Inter ima še naprej zgolj točko prednosti pred Napolijem in dve pred tretjo Atalanto, ki je remizirala z Venezio. Danes bo najbolj vroče zvečer v Milanu, kjer bo gostoval Lazio. Osmi AC Milan se bo poskušal izogniti tretjemu zaporednemu porazu, peti Lazio pa lovi pomembne točke v boju za ligo prvakov. Na uvodni nedeljski tekmi je Torino z 2:0 premagal zadnjo Monzo.

Napoli je gostil neposrednega tekmeca v boju za naslov prvaka. Neapeljčani še pete tekme zapovrstjo niso dobili, a so vsaj iztržili točko in ostali v stiku z milanskim moštvom. Tokrat je to povedlo v 22. minuti, ko je zadel Federico Dimarco, izbranci Antonia Conteja pa so izenačili v 87. minuti prek Philipa Billinga.

Atalanta je bila v dvoboju z Venezio velik favorit. Imela je številne priložnosti, toda na koncu je še na peti zaporedni domači tekmi v vseh tekmovanjih ostala brez zmage. Brez te je že deset tekem tudi Venezia, ki se bori za obstanek.

Slovenska legionarja Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta v soboto Udineseju pomagala do tesne zmage nad Parmo. Udinese, za katerega sta Bijol in Lovrić igrala vso tekmo, je prišel do desete zmage sezone in je na desetem mestu. Edini gol ob zmagi je iz 11-metrovke dosegel kapetan Florian Thauvin.

Italijansko prvenstvo, 27. krog:

Petek, 28. februar:

Sobota, 1. marec:

Nedelja, 2. marec

Ponedeljek, 3. marec

Lestvica: