V živo: Handanović pogreša zmago že več kot mesec dni, točka za Birso in Cesarja

Italijansko prvenstvo, 20. krog

S petkovima tekmama se je začel 20. krog italijanskega prvenstva. Chievo z Valterjem Birso in Boštjanom Cesarjem je remiziral z Udinesejem (1:1). Danes bo v Firencah Fiorentina gostila Inter. Klub Samirja Handanovića pogreša zmago vse od 3. decembra 2017. V soboto bo Atalanta Josipa Iličića in Jasmina Kurtića gostovala pri Romi.

Najboljši italijanski klubi bodo odigrali še 20. krog, nato pa se predali dvotedenskemu zimskemu počitku. Inter bo zvečer v Toskani skušal prekiniti niz šestih zaporednih srečanj brez zmage. Samir Handanović in druščina bosta gostovala pri Fiorentini. V Veroni je Chievo remiziral z Udinesejem. Valter Birsa je začel v prvi postavi in igral do 90 minute, Boštjan Cesar pa je tekmo spremljal z rezervne klopi.

Atalanta, ki je med tednom v četrtfinalu pokala presenetila Napoli in se sredi Neaplja veselila preboja v polfinale, bo v soboto gostovala na rimskem Olimpicu. Josip Iličić, ki je v tej sezoni dosegel že sedem zadetkov, je v nasprotju z velikim prijateljem Jasminom Kurtićem napovedan v začetni enajsterici. Slovenska legionarja bosta skušala prekrižati načrte favorizirani Romi.

Benevento bo s čuvajem mreže Vidom Belcem skušal zgodovinsko zmago v serie A začiniti z novim uspehom. V soboto bo gostil Sampdorio.

Lestvica: Napoli 19 tekem – 48 točk Juventus 19 – 47 Inter 19 – 41 Roma 18 – 39 Lazio 18 – 37 Sampdoria 18 – 30 Udinese 19 – 28 Fiorentina 19 - 27 Atalanta 19 - 27 Torino 19 – 25 AC Milan 19 - 25 Bologna 19 – 24 Chievo 20 – 22 Sassuolo 19 - 21 Cagliari 19 – 20 Genoa 18 – 17 Spal 19 – 15 Crotone 19 – 15 Verona 19 – 13 Benevento 19 – 4