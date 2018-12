Ronaldo zamenjal vlogi z Iličićem in rešil Juventus

Cristiano Ronaldo je v 18. krogu italijanskega prvenstva v Bergamu pri Atalanti Josipa Iličića na igrišče vstopil s klopi in Juventus rešil pred prvim porazom v tej sezoni. Torinčani so remizirali z 2:2. Luka Krajnc je s Frosinonejem ukradel dve točki Milanu in remiziral z 0:0. Na delu sta bila tudi Boštjan Cesar in Valter Birsa, ki sta spet izgubila s Chievom. Leo Štulac je pomagal do zmage Parmi, ki je prišla do polnega izkupička v Firencah (1:0).