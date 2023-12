Juventus tokrat le do remija

V italijanski serie A se še pred polovico sezone vse bolj zdi, da bomo za prvaka spremljali zgolj dvoboj Interja in Juventusa. Prav ti dve ekipi sta v prejšnjih dveh krogih premagali aktualnega prvaka Napoli. Juventus pa je v prvi tekmi 16. kroga serie A v petek le remiziral z Genovo in ostaja točko za Interjem, ki ga v soboto čaka spopad z Laziem.

Napoli je po dveh zaporednih porazih zdrsnil na šesto mesto in ima po 15 odigranih tekmah samo sedem zmag (24 točk). Za vodilnim Interjem iz Milana zdaj zaostaja že 14 točk, 13 točk pa za Juventusom. V 16. krogu Neapeljčani igrajo s Cagliarijem. Vodilni Inter bo v nedeljo zvečer gostoval v Rimu pri Laziu, drugouvrščeni Juventus pa je že v petek zvečer v gosteh remiziral z Genovo. Stara dama je edini poraz sezone doživela septembra, na zadnjih osmih tekmah je zmagala sedemkrat, samo z Interjem je igrala neodločeno (1:1).

Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem igra v nedeljo popoldne ob 15. uri s Sassuolom. Pravi nasprotnik za to, da Videmčani dosežejo šele drugo zmago sezone. Imajo kar devet remijev in so trenutno 17.

Italijansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 15. december:

Sobota, 16. december:

Nedelja, 17. december:

Ponedeljek, 18. december:

Lestvica: