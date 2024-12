Atalanta po derbiju na vrh, prvaki suvereni

Že uvod v 15. krog italijanskega prvenstva je postregel s pravo poslastico, saj je Atalanta v obračunu velikanov z 2:1 premagala Milan in se vsaj začasno povzpela na vrh prvenstvene lestvice. Že pred tem je prvak Inter s 3:1 premagal Parmo. Slovenski legionarji bodo na delu v nedeljo in ponedeljek. Venezia Domna Črnigoja bo v nedeljo gostila Como, Jaka Bijol in Sandi Lovrič pa bosta v ponedeljek na zadnji tekmi kroga na delu pri Monzi. Vodilni Napoli se bo še na enem vročem obračunu v nedeljo zvečer udaril z Laziem.