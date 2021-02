Handanović znova razočaran, Iličić mora paziti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Juventusa so danes izločili Inter in postali prvi finalisti italijanskega pokalnega tekmovanja. Juventus je prvo tekmo v Milanu na krilih dveh zadetkov Cristiana Ronalda dobil z 2:1, v Torinu pa sta se velika tekmeca razšla brez zadetkov. V sredo se bosta v Bergamu pomerila Iličićeva Atalanta in Napoli.