V živo: Napoli in Juventus čakata nasprotnika

Zlatan Ibrahimović in AC Milan lovita vstop v polfinale.

Nogometaši AC Milana se bodo skušali nocoj na San Siru v polfinalu italijanskega pokala pridružiti Juventusu in Napoliju, ki jima je to uspelo že prejšnji teden. Stara dama je bila boljša od Rome, Neapeljčani pa kar malce presenetljivo od vročega Lazia. V sredo bo na sporedu še zadnji četrtfinalni dvoboj med Interjem Samirja Handanovića in Fiorentino.