Iličićevi presenetili Napoli

Italijanski pokal, četrtfinale

Znan je tretji polfinalist italijanskega nogometnega pokalnega tekmovanja. Laziu in Milanu se je med štirimi najboljšimi pridružila Atalanta, ki je v vročem Neaplju premagala Napoli in Atalanta. Zaigral je tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, v igro je vstopil v 75. minuti tekme. V zadnjem četrtfinalu se bosta v četrtek v mestni poslastici udarila Juventus in Torino.