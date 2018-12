Belčevi izločili Kurtićeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vid Belec je zmago in napredovanje Sampdorie pospremil na klopi.

Vid Belec je zmago in napredovanje Sampdorie pospremil na klopi. Foto: Vid Ponikvar

V 4. krogu italijanskega pokalnega tekmovanja je v slovenskem obračunu Sampdoria Vida Belca z 2:1 izločila Spal Jasmina Kurtića. Belec je zmago spremljal na klopi, Kurtić pa je ob porazu igral od 71, minute. Napredovala sta še Bologna in Benevento.

V sredo bo Chievo z Boštjanom Cesarjem in Valterjem Birso skušal izločiti Cagliari in si zagotoviti preboj med 16 najboljših v pokalu. Podobno velja za Genoo, ki bo na domačem igrišču pričakala drugoligaša Virtus Entella. Pri Genoi se dokazuje vratar Rok Vodišek, ki še čaka na prvo priložnost.

Osem najboljših italijanskih klubov iz prejšnje sezone, za katere igra tudi nekaj slovenskih legionarjev, se bo tekmovanju pridružilo v osmini finala, kjer se kot nosilci ne bodo mogli pomeriti med seboj. To so Milan, Napoli, Lazio, Inter (Samir Handanović), Fiorentina, Roma, Juventus in Atalanta (Josip Iličić).