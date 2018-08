Veliko razočaranje za Miho Zajca in še nekatere rojake

Na Apeninskem polotoku se je italijanski pokal, svojevrstna uvertura v sezono 2018/19, nadaljeval s 3. krogom, v katerem je osem najboljših prvoligaških klubov iz prejšnje sezone počivalo, nastopilo pa ogromno klubov slovenskih legionarjev. Presenetljivo so izpadli trije prvoligaši s slovenskimi reprezentanti, ki so še v prejšnji sezoni igrali v serie B. To so Empoli (Miha Zajc), Parma (Leo Štulac) in Frosinone (Miha Krajnc).