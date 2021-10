Iličić remiziral, poraz Juventusa

11. krog italijanskega prvenstva prinaša derbi med Romo in Milanom, tako v soboto kot v nedeljo pa bodo na delu tudi legionarji. Kot prvi se je na teren podal Josip Iličić in z Atalanto vknjižil remi proti Laziu (2:2).

Na srečanju v Bergamu so gledalci v vsakem polčasu videli po zadetek v mreži enih in drugih. Za domače sta zabila Duvan Zapata in Marten de Roon, za goste pa Pedro in Ciro immobile. Iličić je na igrišču ostal vse do 67. minute, ko ga je zamenjal Luis Muriel.

Sobota je tudi dvoboj Verone in prerojenega Juventusa, ki se počasi, a vztrajno bliža vrhu razpredelnice. A tokrat so črno-beli naleteli na previsoko oviro in v mestu Romea in Julije pustili vse tri točke. Ponovno je pri domačih blestel Giovanni Simeone, ki se je podpisal pod oba zadetka, gostom pa je deset minut pred koncem nekaj upanja vlil Weston McKennie, a na koncu je zmaga ostala doma.

Giovanni Simeone se je prebil tik pod vrh lestvice strelcev. Foto: Guliverimage

Tudi nedeljski spored bo odprl legionar. Že v času kosila se bo Samir Handanović z Interjem udaril s svojim nekdanjim klubom, Udinesejem. Ob 15. uri bosta na delu Domen Črnigoj, ki z Venezio odhaja h Genoi, in pa dvojec Petar Stojanović - Leo Štulac, ki bo z Empolijem gostoval pri Sassuolu. Nekoliko kasneje bo Vid Belec s Salernitano doma pričakal vodilni Napoli, sledil pa bo večerni derbi v večnem mestu.

Krog bosta v ponedeljek sklenila Bologna in Cagliari.

Italijansko prvenstvo, 11. krog: Sobota, 30. oktober:

Atalanta : Lazio 2:2 (1:1)

Zapata 45.+1, De Roon 90.+4; Pedro 18., Immobile 74.

Josip Iličić (Atalanta) je igral do 67. minute. Verona : Juventus 2:1 (2:0)

Simeone 11., 14.; McKennie 80. 20.45 Torino - Sampdoria Nedelja, 31. oktober:

12.30 Inter (Samir Handanović) - Udinese

15.00 Fiorentina - Spezia

15.00 Genoa - Venezia (Domen Črnigoj)

15.00 Sassuolo - Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac)

18.00 Salernitana (Vid Belec) - Napoli

20.45 AS Roma - AC Milan Ponedeljek, 1. november:

20.45 Bologna - Cagliari