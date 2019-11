Slovenski zvezdnik opozarja na fanatične nemške navijače

Slovenija spada med manjše evropske države, ko beseda nanese na nogometne vratarje, pa spada med svetovne velesile. Ne le Jan Oblak in še kdo drug, ljubitelje nogometa že vrsto let navdušuje tudi Samir Handanović. Nekdanjemu slovenskemu reprezentantu pri Interju tako zaupajo, da nosi tudi kapetanski trak. Danes ga z Milančani čaka evropska ura resnice v Dortmundu.

Slovenski čuvaj mreže Samir Handanović že več kot desetletje izstopa na Apeninskem polotoku, kjer spada med najboljše vratarje. Pri 35 letih je v izvrstni formi. Pred dvema tednoma je bil eden izmed junakov Interja. Na San Siru je bil boljši od Borussie Dortmund (2:0). Mrežo je ohranil nedotaknjeno, najbolj pa se je izkazal ob strelih Angleža Jadona Sancha in Nemca Juliana Brandta.

V Dortmundu jim ne bo lahko

Črno-modri so v 3. krogu izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Borussio Dortmund. Foto: Reuters Milanski velikan je takrat dokazal, da zmore v Evropi osvajati točke tudi proti najboljšim tekmecem. Po zmagi nad rumeno-črnimi je okrepil možnosti za napredovanje med 16 najboljših, se z Borussio Dortmund izenačil po točkah (obe moštvi imata štiri), če bi ostal neporažen tudi danes, pa bi stopil še korak dlje k uresničitvi zadanega cilja.

Pred Interjem, ki mu gre v serie A imenitno, saj gleda v hrbet le vodilnemu Juventusu, je tako evropski izpit resnice. "Moramo gledati nase, upoštevati napotke in želje trenerja ter se z marljivim delom potruditi, da dosežemo nekaj več. Ne bo nam lahko v Dortmundu. Borussia je ekipa, ki zelo dobro igra pred domačimi gledalci. Vsaka tekma v ligi prvakov je odločilna. Tudi ta bo," je konec prejšnjega tedna, ko je z Interjem v gosteh premagal Bologno (2:1), povedal za MediaSet in opozoril na fanatične navijače. Ti predstavljajo veliko moč Borussie in so na domačih tekmah veliki 12. igralec rumeno-črnih.

Trener Interja Antonio Conte bi z današnjim uspehom v Nemčiji popravil slabši vtis Milančanov po uvodnem domačem remiju s Slavio. Foto: Getty Images

Izkušeni Ljubljančan, ki je letos dopolnil 35 let, tako danes pričakuje povsem drugačno Borussio kot pred dvema tednoma. Odkar z Interjem nastopa v ligi prvakov - to je njegova druga sezona -, ni dočakal veliko zmag. Na devetih srečanjih je zmagal le trikrat. Če bi tudi danes, bi v taboru Interja močno zadišalo po napredovanju med 16 najboljših v ligi prvakov.

Lukaku v pričakovanju

Romelu Lukaku še čaka na prvi evropski zadetek v dresu Interja. Foto: Reuters Danes bi lahko trener Dortmundčanov Lucien Favre, ki je v soboto praznoval 62. rojstni dan, v nasprotju s tekmo v Milanu v zadnjem delu obrambe zaigral s štirimi igralci. V Italiji je s tremi, Borussia pa ni zaigrala prepričljivo. V soboto je v nemškem prvenstvu v zadnji vrsti zaigrala s štirimi branilci in prepričljivo odpravila Wolfsburg (3:0).

Danes bo zelo motiviran Belgijec Romelu Lukaku. Draga poletna okrepitev Interja čaka na prvi evropski gol v dresu italijanskega delodajalca. V skupinskem delu lige prvakov Lukaku ni zadel v polno vse od decembra 2017, zvečer pa ga čaka "belgijski" obračun z rojakoma Axlom Witselom in Thorganom Hazardom. Če na zadnjih evropskih tekmah ni navdušil navijačev Interja, pa jih je z zadetki v boljšo voljo spravljal Argentinec Lautaro Martinez.

Rumeno-črne konec tedna čaka veliki derbi nemškega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred nogometaši Borussie je peklenski teden. Ni še jasno, ali bo za današnji dvoboj pripravljen Marco Reus. Proti Interju bodo zmago morda naskakovali brez nemškega zvezdnika, obenem pa se zavedajo, da jim remi ne bi preveč pomagal, saj bodo v naslednjem krogu gostovali pri Barceloni, Inter pa se bo mudil v Pragi pri Slavii. Nato se bodo rumeno-črni osredotočili na sobotni spektakel v nemški bundesligi, veliki derbi v Münchnu, kjer se bodo udarili z Bayernom.