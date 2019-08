Infantino obljublja več denarja za ženski nogomet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino vnovič napoveduje večje denarne sklade za ženski nogomet. "Čas imamo do leta 2023, da se dogovorimo," je izjavo Infantina ob robu prijateljske tekme med ZDA in Irsko (3:0) v kalifornijski Pasadeni povzela ameriška tiskovna agencija AP.

Kot piše AP, je Infantino prepričan, da se bodo premije do naslednjega SP več kot podvojile. "Moramo ostati optimistični," je še dejal Švicar.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu letos v Franciji je Fifa med udeleženke SP razdelila 30 milijonov dolarjev, ki so bili namenjeni 24 sodelujočim ekipam. Na naslednjem SP, tako je v sredo sklenil svet Fife, pa bo nastopilo že 32 ženskih reprezentanc.

Letos so naslov osvojile prav Američanke. Te ga slavijo s serijo prijateljskih in promocijskih tekem v Pasadeni, Philadelphii, Saint Pauli, Charlotti in Chicagu.