Igral nogometne igrice, zdaj je glavni trener prvoligaša

O seriji trenerskih menjav v evropskih nogometnih klubih smo ta teden že pisali. Nova se je zgodila v francoski ligue 1. Zanimiva pa je predvsem zato, ker je novi trener Reimsa William Still prepričan, da so za učenje nogometne igre najboljše videoigre.

V elitni francoski nogometni ligi zadnji dnevi niso bili najboljši za trenerje. Reims je sporočil, da je odpustil Oscarja Garcio, kar je od nedelje že četrta trenerska zamenjava v ligi. Namesto Garcie bo Reims vodil do zdaj njegov pomočnik, Belgijec William Still. Tridesetletnik nikoli ni resno igral nogometa, za študij trenerskega dela pa so ga spodbudile videoigrice, kot sta Football manager in Championship manager.

"Mislim, da ljudje, ki igrajo nogometne igrice, bolj razumejo igro. Moraš iti v veliko podrobnosti, da dejansko zmagaš in si uspešen. Še posebej v današnjem času, ko igra postaja vse bolj zapletena," je v enem izmed intervjujev maja letos dejal Still, ki je diplomiral na kolidžu Myerscough v Prestonu v Angliji in nadaljeval delo s Prestonovo ekipo do 14 let, preden se je preselil v Belgijo, kjer so živeli njegovi starši in našel delo pri Sint-Truidenu, Liersu in Beerschotu.

Pred Reimsom so trenerja odpustili še Lyon, Brest in Auxerre. Pri Lyonu je Petra Bosza že zamenjal sloviti Laurent Blanc, naslednika Michela Der Zakariana in Jeana-Marca Furlana, ki je bil odpuščen tudi zaradi kazanja sredinca nasprotnikovim navijačem, pa še nista znana, za zdaj njuno delo začasno opravljajo pomočniki.