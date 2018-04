Ibričić vsaj še eno sezono v Domžalah

Vodstvo slovenskega nogometnega prvoligaša Domžal, trenutno druge ekipe Prve lige Telekom Slovenije, je za eno leto podaljšalo pogodbo z enim najboljšim posameznikov državnega prvenstva, 32-letnim nekdanjim reprezentantom Bosne in Hercegovine Senijadom Ibričićem.

Vezist se je Domžalam pridružil pred začetkom aktualne sezone in svoje prve nastope vknjižil v kvalifikacijah za evropsko ligo. Tam je odigral sedem tekem in dosegel kar štiri zadetke, odlične predstave pa je nato prenesel tudi v prvoligaško tekmovanje. V Prvi ligi Telekom Slovenije je doslej zbral 21 nastopov in dosegel šest zadetkov, s čimer je drugi najboljši klubski strelec v tej sezoni.

"Izredno sem vesel, da bom tudi v prihodnje del rumene družine. V Domžalah se odlično počutim, enako velja tudi za celotno mojo družino, kar je zame seveda zelo pomembno. Še bolj pa me veseli dejstvo, da na trening vsak dan pridem z nasmeškom, saj v klubu vladajo čudoviti medsebojni odnosi, ki pri vseh nas poskrbijo za še večjo željo po delu in napredku. Navdušen sem nad načinom dela, ki ga goji trener Simon Rožman, s katerim sva zgradila odličen odnos. Fantastično sem se ujel tudi z vsemi soigralci in ljudmi iz strokovnega štaba ter uprave," je povedal Ibričić.