Bo Ibrahimović reševal United? "Tukaj sem, če me potrebuješ"

Zlatan Ibrahimović je pred odhodom v MLS sezono in pol igral za Manchester United in dosegel 29 zadetkov. Foto: Reuters

Zlatan Ibrahimović je ponovno izustil nekaj besed, ki so poskrbele za nekaj nemira na Otoku. Švedski napadalec v ameriški profesionalni ligi MLS igra v izjemni formi, zadetke dosega kot po tekočem traku, zato ne preseneča, da čuti, da bi lahko tudi pri svojih zrelih 37 letih še vedno lahko igral v močni ligi premier.

Ibrahimović je od marca lani, ko je po predčasni prekinitvi pogodbe iz Manchester Uniteda prestopil v LA Galaxy, na 49 tekmah dosegel kar 46 zadetkov, samo v tej sezoni že 22. "Z lahkoto bi lahko še vedno igral v ligi premier, tako da, United, tukaj sem, če me potrebuješ," se je nekdanjim delodajalcem v šali ponudil švedski veteran, ki je po hudi poškodbi kolena, ki jo je staknil na tekmi lige Europa leta 2017 v dresu Manchester Uniteda, spet v vrhunski formi.

Rdeči vragi so po prodaji Romeluja Lukakuja, na poti v Italijo je tudi Alexis Sanchez, in poškodbi Antonyja Martiala ostali le z enim pravim napadalcem Marcusom Rashfordom. Tukaj je sicer še 17-letni Mason Greenwood, a United, ki je sezono odprl z zmago, remijem in domačin porazom, nujno potrebuje še kakšnega napadalca.

Da bi bil to Ibrahimović, je malo verjetno, ne zato, ker ga ne bi želeli, pač pa zato, ker bi lahko nekdanji švedski reprezentant lahko na Otok prišel šele januarja, ko se odpre zimski prestopni rok.

"V Evropi sem pustil svoj pečat. Užival sem, osvojil 33 lovorik, ki sem jih prinesel s sabo v ZDA, kjer upam, da bom še obogatil zbirko. Bomo videli, kjer se bo ta avantura končala," je novinarjem še povedal Ibrakadabra, ki v tako rekoč vseh intervjujih poskrbi, da se nato še dva dneva analizira in piše o njegovih izgovorjenih besedah.

V 90-odstotkih gre za šalo, pa vendar, ob njem nikoli ni dolgčas.

