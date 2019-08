Napaka: ko te vzburi le "manekenka", ne zmeniš pa se za "vaško dekle"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Crystal Palace je v soboto, resda z veliko pomočjo nasprotnika, zgrešena enajstmetrovka (Marcus Rashford) in dve veliki napaki (Victor Lindelof in David de Gea), v premier ligi z 2:1 premagal veliki Manchester United, le tri dni kasneje pa je v v 2. krogu angleškega ligaškega pokala po enajstmetrovkah izpadel proti četrtoligašu, Colchester Unitedu. Orli iz Londona so znani po tem, da se znajo motivirati le proti največjim klubom, vse skupaj pa je drugače, ko jim nasproti stoji malce manj atraktiven nasprotnik.