Hudson-Odoi zaradi strgane ahilove tetive končal sezono

Preden je 18-letni nogometaš sporočil slabo novico, je pred medije stopil Gianfranco Zola, pomočnik trenerja Maurizia Sarrija, ki je prav tako namignil na hujšo poškodbo ahilove tetive.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH