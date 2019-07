Halilhodžić se poslavlja od Nantesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener francoskega prvoligaša Nantesa Vahid Halilhodžić se bo poslovil s trenerske klopi po petkovi prijateljski tekmi proti Genovi, že v ponedeljek pa bo njegovo mesto zasedel Stephane Ziani, danes poroča francoska agencija AFP. Sedeminštiridesetletni Ziani, nekdanji nogometaš in trener ekipe do 19 let, bo uradno imenovan za trenerja prve ekipe.